Hospitales de Cali, Colombia, declaran alerta roja al alcanzar el 100% de su capacidad tras terremoto

Los hospitales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió este lunes a Colombia, declararon la alerta roja hospitalaria al encontrarse al 100 % de su capacidad.

Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, después de que el sismo dejara al menos 26 muertos y 456 heridos en Cali, según el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia a las 7:14 a.m. hora local y que dejó al menos 134 muertos en todo el país, provocó el colapso parcial de un ala del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), uno de los principales centros de atención de alta complejidad de Cali.

Un video del derrumbe de parte de la estructura de varios pisos, formada por una fachada circular de color amarillo y con grandes ventanales, se volvió viral en redes sociales como una muestra de la gravedad de los daños del terremoto en esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera en importancia de Colombia.

El daño sufrido por esta edificación obligó a que el personal médico tuviera que trasladar a parte de los pacientes y de sus servicios a carpas instaladas en el estacionamiento y en las zonas verdes del complejo hospitalario.

Daños estructurales en otras clínicas

También presentan daños estructurales la Clínica Nuestra Cali, la Clínica Dessa y la Clínica Colombia.

Las autoridades ordenaron cancelar y reprogramar temporalmente cirugías, consultas externas y consultas prioritarias que no fueran de extrema urgencia, con el objetivo de liberar capacidad para atender a los afectados por el terremoto.

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Decenas de edificaciones colapsadas

En Cali también hay más de 30 edificaciones colapsadas, varias de ellas con personas que permanecen atrapadas, razón por la cual las autoridades advierten que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Hasta ahora, el reporte nacional de daños es de 1.575 viviendas dañadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados, según dijo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en su primera declaración pública tras el terremoto.