Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado: el truco de la toalla húmeda

Cuando el calor aprieta y no hay aire acondicionado, cualquier recurso sencillo parece una salvación. Uno de los trucos que se repiten cada verano es el de la toalla húmeda: mojar una tela, escurrirla bien y colocarla cerca de una ventana o detrás de un ventilador para refrescar el aire de una habitación.

No es magia ni reemplaza a un aire acondicionado, pero puede brindar alivio en algunos ambientes. La explicación está en el enfriamiento evaporativo: cuando el agua se evapora, absorbe parte del calor del entorno. Por eso, una toalla húmeda, combinada con circulación de aire, puede generar una sensación de frescura durante un rato, sobre todo en climas secos o en habitaciones bien ventiladas.

Estudios sobre enfriamiento pasivo señalan que la refrigeración evaporativa funciona mejor con temperaturas altas y baja humedad relativa.

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Cómo usar el truco de la toalla húmeda

El método es simple. Hay que mojar una toalla o un paño grande con agua fría, escurrirlo para que no gotee y colocarlo en un punto donde circule aire. Puede estar cerca de una ventana abierta durante la noche o detrás de un ventilador, sin que toque el motor ni las partes eléctricas.

La clave es que haya movimiento de aire. Un ventilador no enfría por sí mismo: mueve el aire y ayuda a evaporar el agua. Por eso algunos especialistas recomiendan colocar una toalla húmeda detrás del ventilador o pulverizar agua en la habitación antes de encenderlo, siempre con cuidado de no mojar enchufes, cables ni aparatos eléctricos.

Cuándo funciona mejor

Este truco puede servir mejor cuando el aire está seco, porque el agua se evapora con más facilidad. En cambio, en lugares muy húmedos puede ser menos efectivo e incluso incómodo, ya que suma más humedad al ambiente.

También conviene usarlo como recurso temporal: para refrescar una habitación antes de dormir, aliviar una tarde de calor o acompañar otras medidas básicas, como bajar persianas durante las horas de sol, cerrar ventanas cuando afuera hace más calor que adentro y ventilar por la noche o temprano por la mañana.

Los expertos recomiendan combinar varias acciones —cortinas, ventilación nocturna, evitar electrodomésticos que generen calor y cuidar la hidratación— para sobrellevar mejor las altas temperaturas sin aire acondicionado.

Dormir con comodidad durante las noches de calor intenso es posible sin disparar el consumo de energía. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Otros trucos que ayudan a bajar la temperatura

La toalla húmeda funciona mejor si no está sola. Durante el día, lo más importante es bloquear el ingreso del calor: bajar persianas, cerrar cortinas, evitar que el sol pegue directo en vidrios y reducir el uso de horno, plancha o electrodomésticos que calienten el ambiente.

Por la noche, cuando baja la temperatura exterior, se puede abrir más de una ventana para generar ventilación cruzada. Si hay ventilador, conviene ubicarlo de forma que ayude a mover el aire caliente hacia afuera o a hacer circular aire más fresco desde una ventana.

También existen recursos caseros como colocar botellas de agua congelada cerca del flujo del ventilador, aunque su efecto suele ser limitado y temporal.

Precauciones importantes

No hay que colgar toallas empapadas sobre enchufes, cables, lámparas o aparatos eléctricos. Tampoco conviene dejar telas húmedas muchas horas en una habitación cerrada, porque pueden favorecer el olor a humedad o moho.

Y hay otro punto clave: estos trucos pueden aliviar, pero no son suficientes ante una ola de calor intensa, especialmente para bebés, personas mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas. En esos casos, lo más importante es hidratarse, evitar esfuerzos, buscar espacios frescos y prestar atención a señales de golpe de calor, como mareos, confusión, piel muy caliente, vómitos o desmayo.

La toalla húmeda puede ser una ayuda rápida y barata. Pero el verdadero secreto para enfriar la casa sin aire acondicionado es combinar varias medidas: impedir que entre el calor, ventilar en las horas frescas y usar el agua con inteligencia para ganar algo de alivio.

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