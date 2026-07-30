Se desata picante debate por los boxeadores mexicoamericanos tras declaraciones del Canelo Álvarez

La discusión en torno a la identidad y el arraigo cultural en el deporte de combate ha cobrado un nuevo impulso en las plataformas digitales y medios especializados.

Luego de que Saúl “Canelo” Álvarez descartara al invicto David Benavídez como la próxima cara del pugilismo mexicano argumentando que su condición de nacido en Estados Unidos lo diferencia del atleta formado en suelo azteca, diversos referentes de la disciplina han compartido sus consideraciones sobre el rol que desempeñan los boxeadores mexicoamericanos en la industria contemporánea.

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La controversia se intensificó tras las afirmaciones del monarca tapatío al periodista Ariel Helwani, donde marcó una distancia tajante entre ambas procedencias.

Canelo on why the David Benavidez fight never happened and why he can't be the face of Mexican boxing:



"[David Benavidez] is a heavyweight fighting at [cruiserweight]… It's not fair.



When I became undisputed, if he had been a champion at that point, that would've been the? pic.twitter.com/FT3ddf5thM — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 22, 2026

Sin embargo, personalidades del boxeo azteca han salido al paso para argumentar que el arraigo no depende del lugar de nacimiento, sino del estilo de pelea y la entrega demostrada sobre el ensogado.

La postura de un campeón mundial mexicano

El ex campeón mundial mexicano Daniel Zaragoza intervino en la discusión para ofrecer una perspectiva de respaldo hacia los atletas desarrollados en el extranjero con ascendencia hispana.

Durante una conversación con el portal especializado Izquierdazo, el expugilista sostuvo que la adopción de la bandera y los símbolos patrios por parte de los boxeadores mexicoamericanos cuenta con plena validez dentro del deporte profesional.

“Es muy válido, ya que tienen el estilo mexicano y nos representan muy bien”, declaró Zaragoza al evaluar la posición de los boxeadores mexicoamericanos dentro del entorno deportivo nacional.

En su análisis, el exmonarca citó ejemplos actuales como el del campeón Jesse “Bam” Rodríguez y su entrenador Robert García, destacando que la técnica y la agresividad sobre el tapiz corresponden a la escuela tradicional de la disciplina.

El antecedente histórico con Óscar de la Hoya en los años noventa

El debate sobre la representación de los mexicanos en el cuadrilátero no constituye un fenómeno inédito en el mercado azteca. Durante la década de 1990, el ascenso de Óscar de la Hoya generó divisiones de opinión entre la afición local debido a su nacimiento en Los Ángeles, California, a pesar de sus raíces familiares en territorio azteca.

Respecto a ese antecedente histórico, Zaragoza recordó la etapa en la que colaboró directamente con el “Golden Boy” en calidad de compañero de entrenamiento previo a su enfrentamiento contra Manny Pacquiao.

“Tal vez fue el principio de esos boxeadores mexicoamericanos que se hicieron famosos, un Óscar de la Hoya que yo estuve ayudándolo cuando peleó con Manny Pacquiao se siente orgulloso de sus raíces mexicanas”, puntualizó el otrora campeón Zaragoza, añadiendo además que lo considera el mayor exponente de esta categoría.

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