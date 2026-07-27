Richardson Hitchins se estrenó con victoria en velada de Zuffa Boxing ante el mexicano Salas

El pugilista estadounidense Richardson Hitchins concretó una reaparición exitosa en la división de peso wélter al superar por decisión unánime al mexicano Ricardo “Magic Man” Salas.

El combate coestelar de la cartelera Zuffa Boxing 09, celebrada en las instalaciones del Infosys Theater del Madison Square Garden de Nueva York, se resolvió con tres tarjetas idénticas de 100-90 a favor del atleta local, permitiéndole elevar su registro profesional a 21 victorias sin derrotas, con 8 definiciones por la vía rápida.

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Desde el primer asalto del pleito, el púgil visitante buscó acortar la distancia para forzar los intercambios en la corta distancia. No obstante, el desempeño de Richardson Hitchins permitió neutralizar los intentos del rival mediante un jab constante de izquierda y desplazamientos laterales que le otorgaron el control del espacio en el centro del cuadrilátero durante los primeros tres episodios del choque.

Dominio táctico y volumen de golpes

A partir del cuarto capítulo, la esquina norteamericana decidió incrementar el ritmo del combate. El atleta neoyorquino comenzó a combinar sus ataques rectos con ganchos a la zona media, mientras Salas mantuvo la ofensiva sin lograr encontrar los ángulos para conectar con contundencia.

Al finalizar las acciones de esa primera etapa, Richardson Hitchins analizó el ajuste de su estrategia durante la entrevista concedida sobre el ring a la transmisión oficial del evento: “Sabíamos que él saldría a presionar desde el principio, por lo que el plan consistió en mantener la calma, usar el jab para dictar la distancia y esperar el momento oportuno para soltar combinaciones más largas. Me sentí cómodo en el peso y con el control del ring en todo momento”, declaró el deportista al micrófono de la señal televisiva.

El despliegue defensivo en la segunda mitad

La dinámica del enfrentamiento se inclinó a favor de la representación local durante la segunda mitad del duelo. En el quinto y sexto episodio, el exmonarca mundial exhibió precisión en su guardia, provocando los fallos del oponente para responder de inmediato con combinaciones limpias al rostro y al torso.

Para el octavo round, la disparidad técnica sobre el ensogado se hizo más evidente. El boxeador estadounidense arrinconó al rival contra el encordado en varios pasajes del asalto, aplicando castigo sistemático sin recibir respuesta defensiva efectiva por parte del atleta mexicano.

Cierre de la contienda y panorama en las 147 libras

Los dos últimos asaltos mantuvieron el mismo desarrollo táctico sobre el tapiz. Aunque el peleador visitante continuó buscando la iniciativa hasta el campanazo final, el dominio del espacio y la precisión de los impactos permitieron que la esquina local cerrara los diez episodios reglamentarios con ventaja en las evaluaciones oficiales del jurado.

En la conferencia de prensa posterior a la velada, el deportista reflexionó sobre el significado de este resultado tras renunciar recientemente al cinturón de las 140 libras de la FIB para incorporarse a su nueva empresa promotora: “Subir a peso wélter y debutar con Zuffa Boxing representaba un reto importante para mi carrera. Esta actuación demuestra que mi cuerpo responde mejor en las 147 libras, con mayor velocidad y fuerza para competir contra cualquiera de los nombres principales de la división”, puntualizó el atleta ante los medios de comunicación presentes en el reciento neoyorquino.

De esta manera, el triunfo de Richardson Hitchins confirma su adaptación a la categoría de peso wélter dentro del circuito de Zuffa Boxing. Con el registro invicto preservado, la representación del boxeador neoyorquino buscará iniciar las gestiones correspondientes para programar combates de alto perfil dentro de las clasificaciones internacionales de la división.

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