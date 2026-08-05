Presencia de Trump en Los Ángeles atrae atención de simpatizantes y manifestantes

La asistencia del presidente Donald Trump a un evento de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano (RNC), que se llevó a cabo la tarde de este martes en su club de golf en Rancho Palos Verdes, atrajo la atención de simpatizantes y manifestantes.

El presidente habló sobre la economía y la delincuencia del país, en el evento del RNC, cuyo propósito era recaudar fondos para las elecciones de mitad de mandato, que se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

Después de su llegada a bordo del Air Force One al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), el presidente tomó el helicóptero Marine One que lo llevó hasta Rancho Palos Verdes, donde lo esperaban decenas de simpatizantes con banderas estadounidenses.

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“Estoy muy emocionada. Soy de California, me encanta Trump y sus políticas, y lo apoyo al 100%“, declaró Kristin Kudrave, en una entrevista con la cadena ABC.

Además de sus seguidores, la visita de Donald Trump a Los Ángeles también convocó a decenas de personas que se manifestaron contra las acciones que ha tomado el presidente durante su segundo mandato.

“No apoyamos a Donald Trump ni a sus políticas. Está desmantelando agencias gubernamentales que necesitamos”, expresó Carrie Scoville.

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Se desplegaron las fuerzas del orden en los alrededores del Trump National Golf Club para el evento de recaudación, después de que este domingo fue detenido un hombre de Downey tomando fotos y videos “aparentemente supervisando las actividades de planificación de seguridad” en el lugar.

Llamó la atención el viaje de este martes por parte de Donald Trump a California, después de que su última visita oficial ocurrió en enero de 2025, tan solo unos días después de asumir la presidencia, para recorrer las zonas devastadas por los incendios Eaton y Palisades.

El gobernador de California, Gavin Newsom, también reaccionó, por medio de un comunicado, a la visita del presidente Trump a Los Ángeles.

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“Tras más de 18 meses de retraso, espero que la visita del presidente Trump traiga fondos federales de recuperación, largamente esperados, directamente a las familias que se están reconstruyendo después de los incendios forestales en Los Ángeles”, expresó Newsom.

“Esta es una oportunidad para que el presidente cumpla su compromiso de proporcionar a estos supervivientes los fondos que les prometió”, añadió el gobernador de California.

Afortunadamente, la presencia tanto de simpatizantes como de críticos del presidente Trump no derivó en enfrentamientos físicos entre los dos grupos.

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“Tanto si eres demócrata como republicano, deberíamos poder discrepar sin perjudicarnos mutuamente“, declaró el Dr. Willie Green, en referencia a la necesidad de adoptar una actitud cívica a pesar de las divisiones políticas.

Después del evento en Rancho Palos Verdes, Trump regresó en el Marine One al LAX para abordar el Air Force One que lo llevó la noche de este martes a Las Vegas, Nevada, para asistir a otro acto público.

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