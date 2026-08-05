Trump pide al Senado respaldar el proyecto de ley para hacer permanente el horario de verano

El presidente Donald Trump “invitó” al Senado a respaldar el proyecto de ley aprobado desde hace varias semanas por la Cámara de Representantes, donde él también respalda el plan de únicamente tener un sólo horario para todo el año sin importar los meses que marquen el calendario.

Mediante una votación que terminó 308-117 a favor de la Ley de Protección de la Luz Solar de 2025, los congresistas le dieron luz verde a la posibilidad de que el horario de verano se convierta en el horario estándar permanente en todo el país.

Dicha propuesta fue presentada desde el año pasado por Vern Buchanan, representante por Florida. Sin embargo, 22 miembros de su partido, junto con 95 demócratas, optaron por darle la espalda al votar en contra de la medida.

Por ello, a través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación reiteró que llegó el momento de ponerle fin al cambio de reloj que cada seis meses se ha venido manejando en el territorio estadounidense.

“Es un tema en el que republicanos, demócratas e independientes pueden unirse. La gente está harta de tener que cambiar la hora dos veces al año. Es absurdo, incómodo y, en algunos casos, muy costoso”, escribió.

Cada vez parece estar más cerca lograrse que los relojes de los estadounidenses dejen de atrasarse o adelantares en verano e inverno. (Crédito: Charles Krupa / AP)

Hace cuatro años, el Senado aprobó por unanimidad una medida similar, pero la propuesta se quedó estancada en la Cámara de Representantes.

Ahora, teniendo la mayoría de su parte, podría suponerse que sólo sería cuestión de tiempo para que los conservadores obedezcan a Trump para con ello seguir los pasos de otros países donde se corroboró que, el presunto ahorro de energía que se producía al retrasar o adelantar las manecillas de los relojes durante algunos meses, en realidad generaba descontrol en los organismos de varios ciudadanos llegando a provocar daños en la salud, pues el organismo de los seres vivos ya está acostumbrado a comer y dormir en los horarios marcados por la rotación de la tierra.

El primer intento para tratar de imponerse a la naturaleza y modificar el horario estadounidense a voluntad del gobierno cada semestre, se produjo durante la Primera Guerra Mundial y relativamente duró poco.

Después, en 1966 tras la aprobación de una ley mediante la cual prácticamente se estandarizó el cambio en la mayoría del país.

A partir de ese momento, inició una batalla entre defensores y detractores del proyecto, la cual lleva décadas sin resolverse.

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