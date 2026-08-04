Tarik Skubal lanza bien en debut con los Dodgers, pero pierde ante Cubs

Los Cubs estropearon el debut de Tarik Skubal como integrante de los Dodgers al derrotarlo para extender la racha perdedora de Los Ángeles a cinco partidos. A pesar de ello, el pitcher más dominante de la actualidad en las Ligas Mayores de béisbol lanzó bien la noche del martes en Chicago.

Nico Hoerner quebró un empate en la sexta entrada con un hit al cuadro frente a Skubal y más tarde pegó jonrón ante el relevista puertorriqueño Edwin Díaz para remachar el triunfo de 5-1 de los Cubs, que dejaron a los Dodgers en apenas 4 imparables liderados por la buena actuación del abridor mexicano Javier Assad.

El hombre que ganó el trofeo Cy Young dos años seguidos con Detroit, lanzó 6 innings con 4 hits, 2 carreras limpias, 6 ponches y 2 bases por bolas. Fue una buena actuación de Skubal tras ser adquirido el fin de semana a cambio de tres prospectos, pero los Dodgers no pudieron salir de la mala racha ni siquiera con su nuevo as en la loma.

Los Dodgers, en su peor forma del año, trataban de llegar a 70 triunfos en la campaña solo una hora después de que Milwaukee se convirtió en el primer equipo de la Gran Carpa en llegar a tal cifra.

El debut de Skubal con los Dodgers

Skubal, de 29 años, inició su etapa como pitcher de los Dodgers con un ponche al estelar Pete Crow-Armstrong, quien se quedó mirando el tercer strike confundido por el repertorio del zurdo, especialmente el cambio de velocidad, en camino a un primer inning en orden.

Tarik starts his Dodger debut with a strikeout! pic.twitter.com/78RJGh1j6k — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 5, 2026

Luego que Kyle Tucker se voló la barda del jardín izquierdo-central para abrir la pizarra en el segundo capítulo contra Javier Assad, pitcher de los Cubs nacido en Tijuana, Skubal volvió a retirar en 1, 2 y 3, culminando con ponche a Tyrone Taylor. El nuevo as de Los Ángeles saboreó mirando alrededor de Wrigley Field en un giro de 360 grados.

Pero Skubal fue castigado en su primer lanzamiento del tercer inning cuando Dansby Swanson conectó una recta alta y envió la pelota a las gradas del jardín central-izquierdo, empatando el juego 1-1. Fue su jonrón 17.

El zurdo se recuperó del sobresalto con un rapido cuarto episodio en el que solo necesitó seis pitcheadas. Y en la quinta, se desquitó de Swanson, quien le había pegado cuadrangular, con una curva adentro para poncharlo. Skubal demostró su personalidad como pitcher en ese turno al bate al iniciar con una recta alta, mismo disparo que el shortstop de los Cubs le había conectado un rato antes, pero esta vez lo hizo con mejor colocación.

Con su lanzamiento 65, Skubal completó 5 entradas en su primera apertura como Dodger en una catedral del béisbol y contra un equipo fuerte de la Liga Nacional.

Nico Hoerner puts the Cubs ahead with a HIGH chopper ? pic.twitter.com/C29iEhvWzF — MLB (@MLB) August 5, 2026

Chicago toma le ventaja en la sexta

Sin embargo, el bateo de Los Ángeles estaba apagado y eventualmente los Cubs retomaron la ventaja.

Fue en la sexta entrada cuando la pelota bateada por Nico Hoerner ya con dos outs pegó en el home y se elevó mucho. El segunda base Tommy Edman, quien previamente había logrado un out en tiro al plato, no tuvo tiempo de evitar el infieldhit y Alex Bregman, quien se había embasado en doble, anotó desde tercera el 2-1.

Los Cubs se separaron con dos carreras en la séptima frente al bullpen de los Dodgers, que tampoco atraviesa un buen momento. Sencillos productores de Crow-Armstrong contra Alex Vesia y de Seiya Suzuki contra Evan Phillips pusieron el 4-1 en el marcador. Y el remache fue el jonrón solitario de Hoerner contra Edwin Díaz en la octava.

El mexicano Assad no tuvo decisión (5.2 innings, 4 hits, 1 carrera), pero lanzó muy bien. El triunfo fue para Ryan Rolison, primero de cuatro relevistas de Chicago.

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