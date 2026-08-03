Los 4 signos del zodiaco qué serán los más afortunados de agosto 2026

Agosto de 2026 será uno de los meses más intensos del año desde el punto de vista astrológico.

La combinación de eclipses, cambios planetarios y nuevos tránsitos marcará un periodo de transformación para todos los signos del zodiaco.

Sin embargo, según la reconocida astróloga Lisa Stardust, cuatro signos tendrán una ventaja especial y estarán mejor posicionados para aprovechar las oportunidades que traerán las próximas semanas.

La experta explicó en un artículo para Today.com que los eclipses de agosto actuarán como catalizadores de cambios positivos para Aries, Libra, Escorpio y Piscis.

Mientras otros signos podrían enfrentar procesos más desafiantes, estos cuatro encontrarán un camino más fluido para evolucionar, crecer y alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Durante el mes, eventos como la entrada de Venus en Libra, Mercurio en Leo, Marte en Cáncer y los eclipses solar y lunar crearán un escenario ideal para tomar decisiones importantes, fortalecer relaciones, impulsar proyectos y descubrir nuevas oportunidades.

1. Aries

Aries comenzará agosto con una energía competitiva difícil de igualar. Los primeros días del mes serán ideales para asumir retos, demostrar liderazgo y conquistar metas que parecían complicadas.

El eclipse solar del 12 de agosto potenciará el carisma y la confianza, facilitando que este signo destaque tanto en el ámbito profesional como en proyectos personales.

La recomendación de los astros es utilizar ese liderazgo para inspirar a otras personas y no únicamente para buscar reconocimiento individual.

En la segunda mitad del mes, con la llegada del Sol y Mercurio a Virgo, Aries sentirá un mayor equilibrio emocional y financiero.

Muchas preocupaciones relacionadas con el dinero comenzarán a resolverse, permitiéndole recuperar tranquilidad y enfocarse en nuevos objetivos.

El eclipse lunar del 28 de agosto fortalecerá su autoestima y consolidará un periodo de crecimiento.

2. Libra

Para Libra, agosto será un mes especialmente favorable en el trabajo y los proyectos creativos.

La entrada de Venus en su signo el 6 de agosto incrementará su capacidad para conectar con otras personas y desarrollar ideas innovadoras.

Los eclipses del 12 y del 28 de agosto impulsarán su talento artístico y facilitarán colaboraciones exitosas.

Incluso podría surgir la oportunidad de iniciar un negocio paralelo basado en habilidades creativas o en un proyecto que llevaba tiempo desarrollando.

La astrología recomienda elegir cuidadosamente a los colaboradores para evitar asumir responsabilidades adicionales.

Si logra formar un equipo sólido, Libra podrá consolidar una posición de liderazgo y establecer objetivos que marcarán el rumbo de los próximos meses.

3. Escorpio

Aunque agosto no será un mes de resultados inmediatos para Escorpio, sí representará el comienzo de un importante ciclo de construcción.

El eclipse solar del 12 de agosto favorecerá la planificación y permitirá desarrollar proyectos con una visión mucho más clara.

Será un excelente momento para redactar propuestas, organizar objetivos profesionales y definir estrategias a largo plazo.

La precisión y la organización marcarán la diferencia durante este proceso. Con la llegada del Sol y Mercurio a Virgo, Escorpio encontrará la disciplina necesaria para transformar esas ideas en acciones concretas.

El eclipse lunar del 28 de agosto le mostrará el camino para convertir sus planes en proyectos reales y exitosos.

4. Piscis

Piscis iniciará agosto concentrado en el trabajo, el desarrollo personal y la mejora de sus habilidades.

Durante la primera parte del mes, las responsabilidades profesionales ocuparán gran parte de su atención.

Sin embargo, la energía cambiará significativamente cuando el Sol entre en Virgo el 22 de agosto.

A partir de ese momento, las relaciones personales cobrarán mayor importancia y el eclipse lunar del 28 de agosto favorecerá encuentros inesperados y conexiones emocionales profundas.

Quienes estén solteros podrían conocer a una persona con intereses similares y establecer un vínculo significativo.

Al mismo tiempo, este tránsito ayudará a Piscis a comprender con mayor claridad qué busca realmente en una relación y qué aspectos desea fortalecer en su vida sentimental.

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