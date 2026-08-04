Cuáles son tus números de la suerte de agosto, según tu signo del zodiaco

Cada signo del zodiaco contará con una serie de números de la suerte que funcionarán como símbolos de buena fortuna y herramientas para potenciar las energías positivas durante todo agosto de 2026.

En la astrología y la numerología, los números suelen asociarse con vibraciones específicas que pueden influir en la toma de decisiones, impulsar nuevos proyectos y ayudar a reconocer oportunidades importantes.

Según la famosa astróloga Mhoni Vidente, agosto será un periodo marcado por el crecimiento, la confianza y el movimiento.

Los números asignados a cada signo representan una invitación a actuar con determinación y aprovechar las circunstancias favorables que podrían presentarse durante las próximas semanas.

Números de la suerte para los signos de fuego

Aries

Aries tendrá como números de la suerte el 07, 21 y 30, asociados con el liderazgo, los nuevos comienzos y el impulso para desarrollar proyectos personales.

La recomendación es confiar en la intuición y no dejar pasar oportunidades que puedan marcar una diferencia importante.

Leo

Leo, que atraviesa su temporada zodiacal durante buena parte del mes, estará acompañado por los números 01, 19 y 88.

Estas cifras simbolizan brillo personal, reconocimiento y capacidad para inspirar a quienes lo rodean. Será un excelente periodo para asumir nuevos retos y fortalecer la confianza.

Sagitario

Sagitario conectará con los números 09, 14 y 55, vinculados con los viajes, el aprendizaje y la expansión.

Agosto favorecerá las aventuras, los cambios positivos y la apertura hacia nuevas experiencias tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Números de la suerte para los signos de tierra

Tauro

Tauro vibrará con los números 06, 20 y 44, considerados favorables para inversiones, decisiones financieras y proyectos relacionados con el patrimonio.

La constancia será su mejor aliada para obtener resultados positivos.

Virgo

Virgo tendrá como números de la fortuna el 05, 12 y 33, energías que impulsan la organización, la productividad y el bienestar.

Con la llegada de su temporada hacia finales de agosto, este signo encontrará mayor claridad para planificar nuevos objetivos.

Capricornio

Capricornio recibirá la influencia de los números 10, 28 y 60, asociados con el éxito profesional, el liderazgo y las metas de largo plazo.

La disciplina característica de este signo será recompensada con oportunidades de crecimiento y reconocimiento.

Números de la suerte para los signos de aire

Géminis

Géminis estará acompañado por los números 03, 18 y 27, ideales para negociaciones, entrevistas, estudios y proyectos relacionados con la comunicación.

Libra

Libra tendrá como aliados el 11, 22 y 51, cifras que favorecen la armonía, los acuerdos y las relaciones personales. Será un periodo propicio para fortalecer vínculos y resolver diferencias pendientes.

Acuario

Acuario conectará con los números 08, 26 y 72, que estimulan la innovación, la creatividad y las ideas que pueden transformar su futuro profesional.

Números de la suerte para los signos de agua

Cáncer

En cuanto a los signos de agua, Cáncer vibrará con el 02, 15 y 40, energías relacionadas con la estabilidad emocional, la familia y la sanación interior.

Escorpio

Escorpio tendrá como números de la suerte el 13, 29 y 66, que simbolizan transformación, crecimiento personal y renovación en diferentes aspectos de la vida.

Piscis

Piscis recibirá la influencia del 04, 17 y 50, cifras asociadas con la intuición, los sueños y la sensibilidad.

Durante agosto, este signo podrá conectar con oportunidades que estarán muy ligadas a sus emociones y a su desarrollo espiritual.

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