El mejor día y hora para jugar la lotería según tu signo del zodiaco

Ganar la lotería o cualquier juego de azar suele asociarse con la suerte, pero para quienes creen en la astrología y la numerología, también existe un componente energético que puede influir en el momento de probar fortuna.

Estas disciplinas sostienen que cada signo del zodiaco posee días, horarios y números considerados favorables, además de ciertos tránsitos planetarios que podrían potenciar simbólicamente la buena suerte.

De acuerdo a recomendaciones del astrólogo Profesor Zellagro en un artículo de Univision, combinar la energía de la numerología con la influencia de la astrología puede ayudar a seleccionar un día especial para intentar atraer la fortuna.

Además, recomienda prestar atención a los movimientos planetarios, especialmente a los periodos de planetas retrógrados, ya que dentro de la tradición astrológica se consideran momentos de revisión y posibles retrasos.

Aries

Aries tiene como número de la suerte el 1. Su día más favorable es el martes, mientras que el horario recomendado para probar fortuna se encuentra entre la 1:00 a. m. y la 1:00 p. m..

Desde la astrología se aconseja evitar los periodos en los que existan planetas retrógrados transitando por este signo.

Tauro

Para Tauro, el número asociado es el 2. El viernes representa su mejor día para participar en sorteos y el horario ideal va de las 2:00 a. m. a las 2:00 p. m..

La tradición astrológica señala que la energía sería más favorable cuando Venus, su planeta regente, transita por Tauro.

Géminis

Géminis está vinculado con el número 3, los miércoles y el horario comprendido entre las 3:00 a. m. y las 3:00 p. m..

Las interpretaciones astrológicas indican que la fortuna simbólica aumenta cuando Mercurio se encuentra en este signo y no existen retrogradaciones importantes.

Cáncer

El número de la suerte para Cáncer es el 4. Los lunes y el horario de 4:00 a. m. a 4:00 p. m. son considerados los más favorables.

Además, algunos astrólogos recomiendan aprovechar las fases de Luna Nueva o Luna Llena, debido a la estrecha relación de este signo con el satélite natural.

Leo

Leo tiene como número afortunado el 5. Su mejor día es el domingo, entre las 5:00 a. m. y las 5:00 p. m..

Según la astrología, los momentos en que el Sol y la Luna coinciden en el mismo signo representan una energía especialmente significativa.

Virgo

Virgo se relaciona con el número 6. El miércoles y el horario entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. son considerados favorables.

La tradición recomienda intentar la suerte cuando Mercurio transita por Virgo y no existan planetas retrógrados en este signo.

Libra

Libra tiene como número de la suerte el 7. Los viernes, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., son los momentos más recomendados.

También se considera favorable cuando Venus se encuentra directo o transitando por este signo.

Escorpio

El número asociado con Escorpio es el 8. Los martes, entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m., representan su mejor oportunidad simbólica para participar en juegos de azar.

Las interpretaciones sugieren revisar la posición de Marte y Plutón antes de jugar.

Sagitario

Sagitario está vinculado con el número 9. El jueves y el horario de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. son considerados especialmente positivos.

Además, se recomienda observar que Júpiter, su planeta regente, se encuentre en movimiento directo.

Capricornio

Capricornio comparte el número 1 como cifra de la suerte. El sábado, entre la 1:00 a. m. y la 1:00 p. m., es el periodo señalado como más favorable.

Saturno transitando por este signo es considerado un aspecto positivo dentro de estas creencias.

Acuario

Para Acuario, el número de la suerte es el 2. El sábado, entre las 2:00 a. m. y las 2:00 p. m., concentra la energía más favorable según la astrología.

También se aconseja evitar jugar durante retrogradaciones importantes en este signo.

Piscis

Piscis está representado por el número 3. El jueves, de 3:00 a. m. a 3:00 p. m., es el mejor momento para intentar atraer la fortuna.

De acuerdo con estas interpretaciones, la energía resulta más favorable cuando no existen planetas retrógrados transitando por Piscis.

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