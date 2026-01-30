El sistema de la numerología para obtener tus números de la suerte

La numerología es una disciplina ancestral que asigna un significado energético y espiritual a los números.

Desde hace siglos, se utiliza como una herramienta para comprender la personalidad, el destino y los ciclos de la vida.

Hoy en día, también se ha popularizado como un método alternativo para descubrir números de la suerte, especialmente cuando se trata de juegos de azar como la lotería.

Lejos de ser una simple corazonada, la numerología propone que ciertos números vibran en sintonía contigo y pueden influir en tu energía personal.

Conocerlos te permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con tu destino.

¿Qué es la numerología y cómo se relaciona con la suerte?

La numerología es una filosofía que establece una relación entre los números y su influencia en los seres humanos, las energías físicas y espirituales.

Cada cifra posee una vibración específica que puede afectar distintos aspectos de la vida: amor, trabajo, salud y fortuna.

Cuando se aplica a la suerte y al azar, la numerología sugiere que los números personales, aquellos que se repiten o se vinculan con fechas y nombres importantes, pueden convertirse en aliados energéticos al momento de elegir combinaciones ganadoras.

Métodos para calcular tus números de la suerte

El sistema Fadic: reduce todo a una sola cifra

Uno de los métodos más sencillos y utilizados es el sistema Fadic, recomendado por expertos en numerología y reseñado por medios especializados como WeMystic.

Este sistema consiste en sumar todos los números de una fecha significativa hasta reducirlos a una sola cifra del 1 al 9.

Ejemplo práctico con tu fecha de nacimiento

Supongamos que naciste el 19 de febrero de 1985. El cálculo sería el siguiente:

1 + 9 + 0 + 2 + 1 + 9 + 8 + 5 = 35

3 + 5 = 8

En este caso, el número personal de la suerte es el 8, una cifra asociada con el éxito material, el poder y la abundancia.

Este método no solo se aplica a la fecha de nacimiento, también puedes usar:

El día de tu boda

El cumpleaños de un ser querido

Una efeméride importante en tu vida

La clave está en elegir fechas que tengan un fuerte significado emocional o espiritual para ti.

La Tabla Pitagórica y el número de tu nombre

Otro sistema muy utilizado en numerología es la Tabla Pitagórica, que asigna un número específico a cada letra del abecedario:

1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R

Cómo calcular el número de tu nombre

Por ejemplo, para el nombre José López:

J(1) + O(6) + S(1) + E(5) + L(3) + O(6) + P(7) + E(5) + Z(8) = 42

4 + 2 = 6

El número 6 representa armonía, amor, protección y estabilidad. Es una cifra ideal para atraer bienestar y equilibrio, tanto en la vida personal como en decisiones relacionadas con la suerte.

¿Qué números puedes usar además del tuyo?

La numerología no se limita solo a tu nombre o fecha de nacimiento. También puedes calcular los números de la suerte de:

Tu pareja

Tus hijos

Un familiar cercano

Tu primer amor

Una persona especial en tu vida

Estos números pueden combinarse con los tuyos para crear secuencias energéticas que refuercen la intención de atraer fortuna y prosperidad.

Numerología y lotería: ¿mito o herramienta energética?

Si bien la numerología no garantiza premios, muchos creyentes la utilizan como una guía energética.

Combinan sus números personales con estadísticas de sorteos previos, fechas importantes y ciclos astrales, creando un enfoque más consciente al azar.

La clave está en alinear intención, energía y significado, no en depender únicamente de la suerte.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la numerología de la suerte?

Es el uso de la numerología para identificar números que vibran en armonía con tu energía personal y pueden influir positivamente en decisiones relacionadas con el azar.

¿Cómo obtengo mi número personal según la numerología?

Puedes calcularlo sumando los dígitos de tu fecha de nacimiento o usando la Tabla Pitagórica con las letras de tu nombre.

¿El sistema Fadic sirve solo para la lotería?

No. También se usa para analizar fechas importantes, ciclos personales y decisiones clave en la vida.

¿Puedo usar los números de otras personas?

Sí. La numerología permite trabajar con números de personas importantes en tu vida, siempre que tengan un significado emocional para ti.

¿La numerología garantiza ganar dinero?

No garantiza resultados, pero ayuda a alinear tu energía e intención, lo que muchos consideran clave para atraer oportunidades y prosperidad.

