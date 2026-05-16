Departamento de Justicia solicita otros 1,500 efectivos de la Guardia Nacional para patrullar Washington

Funcionarios del Departamento de Justicia solicitaron que, antes de la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos, se refuerce la seguridad en la capital de la nación mediante la asignación de otros 1,500 efectivos de la Guardia Nacional destinados a patrullar las calles durante las 24 horas.

Desde finales del verano pasado, mediante una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, el gobierno federal asumió temporalmente el control de las fuerzas del orden en Washington, D.C. y, días después, tropas de la Guardia Nacional fueron asignadas para detener a personas que se habían apoderado de las calles utilizándolas como viviendas y puntos para delinquir.

Durante una conferencia de prensa, Gadyaces Serralta, director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, se refirió a la importancia de redoblar la vigilancia policiaca previo a los festejos programados para el 4 de julio.

“Continuarán brindando una presencia visible y apoyo en todo el distrito, para que las fuerzas del orden puedan concentrarse en sus funciones. Una presencia visible reduce los tiempos de respuesta ante los delitos, brinda apoyo a las fuerzas del orden en el lugar de los hechos y mantiene seguros tanto a los agentes como a los civiles”, indicó.

En los últimos meses, se ha incrementado la presencia de la Guardia Nacional patrullando las calles de Washington. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Al incorporar a los elementos solicitados, la cantidad de miembros de la Guardia Nacional llegará a 5,000 y eso también debe sumarse el apoyo brindado por personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI), alguaciles federales y elementos de otras agencias.

“Habrá más policías de parques estadounidenses a pie, en vehículos y a caballo en todo Washington D.C.”, añadió el funcionario.

Cabe señalar que, a finales de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados por un inmigrante afgano a pocas cuadras de la Casa Blanca y ello dio pie a que fueran desplegados a la capital del país 500 soldados.

El hecho de incrementar la seguridad es visto por los opositores del gobierno como alto costo, pues se estima que la presencia de la Guardia Nacional en la capital implica desembolsar $1.6 millones de dólares diarios.

No obstante, el Pentágono planea prolongar su estancia de hasta el 20 de enero de 2029, cuando concluya el mandato del presidente en turno.

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