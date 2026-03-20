El Pentágono planea mantener a la Guardia Nacional en Washington hasta el final del mandato de Trump

Por orden del presidente Donald Trump, el Pentágono mantendría a la Guardia Nacional en Washington D.C. hasta que concluya su mandato, el 20 de enero de 2029.

Desde agosto del año pasado, el republicano de 79 años reforzó la seguridad de la capital estadounidense con el desplazamiento de centenares de integrantes de la Guardia Nacional provenientes de estados gobernados por políticos republicanos.

Para justificar su decisión, el magnate neoyorquino señaló que la delincuencia ya había rebasado a la capacidad de las autoridades locales para hacerle frente al problema.

Fue así como se puso en marcha la misión denominada “Hacer de Washington D.C. un lugar seguro y hermoso”.

A lo largo siete meses, los patrullajes de la Guardia Nacional en las calles presuntamente abatieron los elevados índices de criminalidad.

Sin embargo, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., afirmó que en la Casa Blanca no le quisieron dar crédito a varios informes donde, presuntamente, demostraba que la criminalidad había estado disminuyendo incluso antes de concretarse el retorno de Donald Trump a la presidencia.

Algunos ciudadanos consideran que la presencia de miembros de la Guardia Nacional refuerza su seguridad en Washington. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

A medida que se ha ido prolongando la estancia de la Guardia Nacional en la capital del país, su número de integrantes llegó a 2,865, lo cual implica un elevado costo para mantenerlos en óptimas condiciones.

Adicional a su labor de patrullaje, los elementos desplazados a Washington también llevan a cabo tareas cívicas como recoger basura, cuidar los jardines y limpiar los grafitis.

El punto controversial es que, aun cuando un sector de la ciudadanía se opone a extender la estancia de la Guardia Nacional, dos funcionarios consultados por la cadena ABC News, bajo condición de mantener su identidad en resguardo, coincidieron en anticipar que la presencia militar en la capital continuará vigente hasta enero de 2029, fecha en que Trump habrá dejado de ser presidente.

Las personas contactadas aseguraron que solo se requiere de la aprobación definitiva de Pete Hegseth, secretario de Defensa, para hacer oficial el anuncio.

Sigue leyendo:

• Trump gastó casi $500 millones de dólares al enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades

• Alcaldesa de Washington afirma que la Guardia Nacional no ha reducido la delincuencia en la capital

• 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a usar tropas o la Guardia Nacional para combatir el crimen

• La Guardia Nacional permanecerá varios meses más en Washington