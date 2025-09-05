La Guardia Nacional permanecerá varios meses más en Washington

Cuando todo apuntaba que la Guardia Nacional sería retirada de las calles de Washington D.C. debido a la disminución de delitos registrados desde que comenzó a patrullar las calles, se emitió una orden a través de la cual se prolonga su estancia en la capital del país.

A inicios del mes pasado el presidente Donald Trump reconoció estar preocupado por la situación de presunta violencia que prevalecía en la capital del país, pues bajo su óptica superaba a lo ocurrido en otros sitios como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Por ello, el republicano de 79 años decidió echar mano de la Guardia Nacional y de otras agencias federales con el objetivo de que patrullaran las calles para detener a personas consideradas peligrosas y ligadas al crimen organizado.

“Invoco oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, y pongo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal directo. Vamos a recuperar nuestra capital… Despliego a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington”, señaló en un comunicado.

A partir de dicha acción, se calcula que cerca de 2,300 soldados de siete estados han sido desplegados en Washington con un balance positivo por la estrategia de seguridad implementada.

El presidente Trump pretende replicar la presencia de la Guardia Nacional en otros estados. (Crédito: José Luis Magaña)

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), desde el 7 de agosto, cuando el jefe de la nación ordenó la aplicación de la ley federal en el Distrito, los delitos en la capital de la nación disminuyeron 14%; en tanto que el crimen violento se redujo hasta 39%.

Sin embargo, se ha determinado que resulta necesario prolongar la estancia de la Guardia Nacional en la capital por lo menos hasta el 30 de noviembre como lo indicó el general de brigada Leland D. Blanchard, comandante de la Guardia Nacional de Washington, a través de un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

“Nuestra misión no ha terminado”, afirmó el militar convencido de que todavía falta consolidar la seguridad en Washington.

Sin embargo, la prolongación anunciada se enfrenta a una demanda presentada por Brian Schwalb, fiscal general de Washington, ante un tribunal al considerar inconstitucional al desplazamiento de la Guardia Nacional, el cual asegura viola múltiples leyes federales.

“Ninguna ciudad estadounidense debería tener al ejército estadounidense —y menos aún a militares de otros estados, que no rinden cuentas a los residentes ni están capacitados para la aplicación de la ley local— vigilando sus calles”, señaló en un comunicado.

