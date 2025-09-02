Trump afirma que su estrategia de seguridad ya logró derrotar a la criminalidad en Washington

El presidente Donald Trump afirma que su estrategia de seguridad implementada en la capital del país al desplazar a la Guardia Nacional para patrullar las calles ya logró abatir a los elevados índices de criminalidad.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el mandatario de la nación elogió la colaboración de Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., al permitir que integrantes de varias agencias federales encabezarán una operación dirigida a arrestar a personas consideradas una amenaza para la ciudadanía.

“¡Guau! La alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, se ha vuelto muy popular porque trabajó conmigo y mi excelente equipo para reducir la CRIMINALIDAD prácticamente a cero en Washington D. C. Felicitaciones a la alcaldesa Muriel Bowser”, escribió.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), desde el 7 de agosto, cuando el republicano de 79 años ordenó la aplicación de la ley federal en el Distrito, los delitos en la capital de la nación disminuyeron 14%; en tanto que el crimen violento se redujo hasta 39%, esto hasta el 1 de septiembre y con referencia a los índices delictivos que prevalecían un año atrás en el mismo período de 25 días analizados.

De manera más segmentada, los asesinatos se redujeron 58%, los delitos de abuso sexual 40%, los robos 57% y los robos de vehículos 82%.

En contraparte, las agresiones con armas letales aumentaron 8%.

Asimismo, los arrestos del MPD aumentaron 25% y las recuperaciones de armas de fuego 20%.

La presencia de la Guardia Nacional patrullando las calles de Washington asusta a los criminales y le da tranquilidad a la ciudadanía. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Días antes del mensaje compartido por el presidente Trump, durante una conferencia de prensa, la alcaldesa Bowser expuso la necesidad de incrementar la cantidad de elementos de la policía en la capital del país cuando la Guardia Nacional se haya retirado.

“Este aumento de agentes federales ha tenido un impacto significativo en la delincuencia en Washington. Sabemos que cuando disminuyen los robos de vehículos, el uso de armas, los homicidios o los robos, los vecindarios se sienten más seguros. Por eso, este aumento ha sido importante para nosotros”, expuso.

Cabe señalar que Donald Trump anticipó la posibilidad de replicar lo hecho en Washington en otras ciudades como Chicago, pero de inmediato se encontró con la oposición de Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois.

“¿No sería genial decir eso de Chicago, Los Ángeles, Nueva York e incluso de Baltimore, una ciudad plagada de delincuencia? ¡Puede suceder, y puede suceder RÁPIDO! ¡Trabaja con nosotros!”, enfatizó.

