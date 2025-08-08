Stephen Miller afirma que Washington D. C. ya es más violento que Bagdad

Stephen Miller, subdirector del gabinete y principal asesor del presidente Donald Trump, afirma que Washington D. C. ya se convirtió en lugar más violento que Bagdad.

Con el objetivo de frenar la delincuencia que opera en la capital del país, el republicano de 79 años decidió desplegar a agentes federales para ayudar a la policía local, pues —va su óptica— esta ya no es capaz de marcarle un alto a los delincuentes.

“El presidente Trump ha ordenado una mayor presencia de las fuerzas del orden federales para proteger a ciudadanos inocentes.

A partir de esta noche, no habrá refugio para los delincuentes violentos en Washington D. C.

El presidente Trump se compromete a hacer que la capital de nuestra nación sea más segura para sus residentes, legisladores y visitantes de todo el mundo”, indicó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Stephen Miller coincide con Donald Trump en que la alcaldesa Muriel Bowser debería gobernar a la capital del país con más rigor para acabar con la criminalidad. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Mediante una declaración emitida para la cadena de noticias NewsNation, Stephen Miller se refirió a Washington como una zona más violenta con respecto a otros lugares extranjeros inmersos en guerra.

“Es más violento que Bagdad, es más violento que partes de Etiopía y que otros lugares peligrosos del mundo”, afirmó.

Contradictoriamente, los informes divulgados por las autoridades locales durante el año pasado muestran cómo los delitos violentos en el distrito descendieron a su nivel más bajo en tres décadas.

Sin embargo, el habilidoso californiano de 39 años respalda la idea del presidente Trump de que se requiere reforzar la seguridad en la capital del país.

“El presidente ha sido muy claro en que tomará las medidas necesarias para proteger la ciudad de Washington para la gente que vive aquí y para todos los estadounidenses que la visitan”, externó.

Lo cierto es que, desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, no ha dejado de presionar a la alcaldesa demócrata Muriel Bowser para que se someta y ponga en marcha varias acciones encaminadas a retirar de las calles a las personas carentes de un techo o bien para facilitar los arrestos de inmigrantes llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

