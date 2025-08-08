Trump ordena que fuerzas del orden federales patrullarán Washington, D.C.

La Casa Blanca anunció el jueves que la administración de Donald Trump desplegará agentes federales para ayudar a la policía en Washington D.C.

La medida anunció un día después de que el presidente Donald Trump amenazara con tomar el control de la policía de la ciudad en respuesta a un intento de secuestro que dejó herido a un exfuncionario de Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump.

“El presidente Trump ha ordenado una mayor presencia de las fuerzas del orden federales para proteger a ciudadanos inocentes. A partir de esta noche, no habrá refugio para los delincuentes violentos en Washington D. C. El presidente Trump se compromete a hacer que la capital de nuestra nación sea más segura para sus residentes, legisladores y visitantes de todo el mundo”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

President Trump is going to make DC safe again. pic.twitter.com/wyBor5oXek — Karoline Leavitt (@PressSec) August 7, 2025

La Casa Blanca afirma que esta será una operación de siete días que involucrará a múltiples agencias, incluyendo el FBI, la ATF, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. También indica que habrá agentes de Operaciones de Detención y Deportación (EJ), una división del ICE.

El gobierno afirma que el uso de recursos federales aumentará la aplicación de la ley y reducirá los delitos violentos.

También refuerza una promesa que el presidente ha hecho repetidamente sobre el Distrito.

“Tendremos que federalizarlo, gestionarlo como se supone que debe gestionarse”, declaró Trump el martes.

Los agentes federales estarán identificados, en unidades marcadas y serán muy visibles, según el comunicado.

El anuncio ocurre en un momento en que la Casa Blanca ha criticado al gobierno local de la capital del país por no abordar adecuadamente los delitos violentos en la ciudad.

El año pasado, los delitos violentos en Washington alcanzaron su nivel más bajo en 30 años, según datos de la policía de la ciudad.

Sigue leyendo:

· Trump amenaza con tomar el control federal de Washington D.C. tras ataque a trabajador federal

· Trump firma orden ejecutiva para agilizar el retiro de personas sin hogar de las calles

· El FBI anuncia su traslado a una nueva sede en Washington D.C.