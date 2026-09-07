Hermanos Menéndez obtienen audiencia anticipada para libertad condicional en California

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez obtuvieron una audiencia anticipada para determinar si cumplen los requisitos para que se les conceda la libertad condicional.

En un comunicado que se difundió la mañana de este lunes, un portavoz de la familia confirmó que la Junta de Libertad Condicional de California concedió una audiencia anticipada para los hermanos.

Anteriormente, Erik y Lyle Menéndez tenían la opción de una audiencia para que los miembros de la junta determinaran su idoneidad para la libertad condicional en agosto de 2028.

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El portavoz dijo que las acciones en prisión de Lyle, ahora de 58 años, y Erik, de 55, han hecho que su familia se sienta increíblemente orgullosa de los hombres en que se han convertido, y que han trabajado para asumir la responsabilidad de sus actos y dedicarse a servir a los demás durante casi cuatro décadas.

“Mediante iniciativas como la creación de un programa de cuidados paliativos y espacios verdes, han buscado construir un entorno que recuerde a las personas condenadas a cadena perpetua que sus vidas aún tienen sentido y que, independientemente de sus circunstancias, pueden elegir cada día crecer, sanar, asumir la responsabilidad y aportar algo valioso al mundo que les rodea”, se lee en el comunicado.

“Erik y Lyle fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Siempre estaremos profundamente agradecidos de que se les haya revisado la sentencia y de que nuestra familia pueda ahora imaginar un futuro en el que vuelvan a formar parte de nuestra vida cotidiana”, se agrega.

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El portavoz dijo que la decisión de este lunes es significativa y a la familia les llena de alegría, ya que los acerca un paso más a un futuro con Erik y Lyle, lo que antes parecía imposible.

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su residencia de Beverly Hills en 1989.

Desde entonces, todas las solicitudes de apelación de los hermanos han sido rechazadas en varias ocasiones. Sin embargo, su caso regresó al interés público en 2024, cuando el entonces fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, declaró que apoyaba la revisión de la sentencia.

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Después de perder su candidatura a la reelección, su sucesor, Nathan Hochman, declaró que no estaba a favor de la revisión de la sentencia de los hermanos Menéndez.

Pese a la postura de Hochman, en mayo de 2025 se les otorgó una nueva sentencia a los hermanos Menéndez, condenados a una pena de entre 50 años y cadena perpetua, lo que los hizo elegibles para la libertad condicional bajo la ley de libertad condicional para delincuentes juveniles de California.

En agosto de 2025, Erik y Lyle sostuvieron entrevistas con miembros de la Junta de Libertad Condicional de California, pero a ambos se les denegó otorgarles la libertad, y no habrían podido solicitarlo nuevamente hasta agosto de 2028.

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El anuncio que hizo el portavoz de la familia de los hermanos Menéndez fue para informar sobre el adelanto para marzo de 2027 de la audiencia de la junta para determinar la idoneidad de Erik y Lyle Menéndez para la libertad condicional.

Para obtener más información sobre el adelanto de una audiencia de libertad condicional para una persona, puede consultar este enlace.

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