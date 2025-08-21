Fiscal de Los Ángeles se opone a liberar a los hermanos Menéndez

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que se opone a que se les otorgue la libertad condicional a los hermanos Menéndez con el argumento de que nunca han aceptado plena responsabilidad por el asesinato de sus padres en 1989.

En un comunicado, Hochman aseguró que Erik y Lyle Menéndez mantuvieron durante más de 30 años una falsa narrativa de que cometieron el doble asesinato en defensa propia, argumento que ya fue rechazado por el jurado.

“Nos hemos opuesto sistemáticamente a su liberación porque no han demostrado una comprensión completa de sus crímenes ni que se hayan rehabilitado por completo, por lo que siguen representando un riesgo para la sociedad”, expresó el fiscal en el comunicado.

Hochman dijo que minimizar la gravedad del caso podría socavar la confianza en el sistema judicial, y recordó la negativa del gobernador Gavin Newsom de otorgar la libertad condicional a Sirhan Sirhan, asesino de Robert F. Kennedy, como precedente de lo que significa no mostrar arrepentimiento real.

Los hermanos Erik y Lyle Menéndez tienen este jueves y viernes, de forma respectiva, sus audiencias de libertad condicional, al comparecer de forma remota ante un panel, en su intento por salir de prisión después de más de tres décadas tras las rejas.

En agosto de 1989, Lyle y Erik Menéndez, entonces de 21 y 18 años, respectivamente, asesinaron a balazos a sus padres, José y Kitty Menéndez en su mansión de Beverly Hills.

Después de dos juicios, que atrajeron la atención mediática, los hermanos Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.

En los años recientes, el caso regresó al interés del público debido a nuevas pruebas y acusaciones de abuso sexual contra José Menéndez. La atención aumentó todavía más por documentales y una serie de televisión.

Sin embargo, para el fiscal general de Los Ángeles, esos elementos no cambiaron la esencia del caso sobre el doble asesinato en Beverly Hills.

“La justicia nunca debe dejarse influenciar por el espectáculo. Lo que importa son las pruebas, los hechos y la ley“, aseguró Hochman.

En mayo, un juez dictó una nueva sentencia a los hermanos, de cadena perpetua a 50 años de prisión, lo que les permitió la posibilidad de solicitar libertad condicional bajo la ley de delincuentes juveniles, ya que cometieron el doble crimen cuando eran menores de 26 años.

Actualmente, Lyle y Erik tienen 57 y 54 años, respectivamente. Ambos tienen esta semana sus audiencias de libertad condicional, pero todavía hay una posibilidad muy remota de que ambos puedan salir de prisión.

