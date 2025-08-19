Hermanos Menéndez tienen esta semana audiencias de libertad condicional

Por separado, los hermanos Erik y Lyle Menéndez tienen programadas para esta semana sus respectivas audiencias de libertad condiciona.

Las audiencias, que se tendrán de forma remota este jueves y viernes, podría determinar si los hermanos pueden quedar en libertad después de pasar más de tres décadas en prisión por el asesinato de sus padres en Beverly Hills en 1989.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, se opuso a principios de este mes a la solicitud de libertad condicional de Erik y Lyle Menéndez.

El abogado de los hermanos Menéndez, Mark Geragos, dijo que la audiencia de libertad condicional para Erik será este jueves, mientras que Lyle la tiene el día siguiente.

“Habrá diferentes miembros de la junta de libertad condicional cada día. También habrá diferentes abogados de la fiscalía cada día, según tengo entendido. y habrá un procedimiento diferente. Cada hermano, por así decirlo, se mantiene en pie o cae por sí solo”, expresó Geragos.

La posibilidad de que Erik y Lyle puedan recuperar su libertad se presentó después de ser sentenciados nuevamente a principios de este año, lo que les permite comparecer en las audiencias de manera remota desde el Richard J. Donovan Correctional Facility, en San Diego.

Las audiencias de libertad condicional suelen durar de dos a tres horas, se presentan ante un panel de dos o tres oficiales y se emite una decisión por escrito después del procedimiento, posiblemente el mismo día.

Después de que el panel interrogue al infractor, escuche a la familia, a los abogados y a otras personas relacionadas con el caso, además de revisar la documentación, todos abandonan la sala de audiencia y los miembros del panel considerarán el caso a puerta cerrada.

Cuando los miembros del panel lleguen a una decisión, las personas regresan a la sala de audiencias para escuchar el veredicto.

La decisión no es definitiva y está sujeta a una revisión exhaustiva que incluye a la Junta de Libertad Condicional de California y al gobernador.

En caso de que se rechace la libertad condicional, los abogados pueden solicitar una revisión del caso por parte de la junta para detectar errores de hecho.

Si hay un empate, la junta de libertad condicional en pleno revisará el caso y tomará una decisión en una de sus reuniones mensuales. No se informó cuántas personas integran el panel en las audiencias de libertad condicional de los hermanos Menéndez.

De conceder la libertad condicional, la decisión se envía al asesor jurídico principal de la junta para una revisión, lo que puede tardar hasta 120 días. Con este plazo, la junta podría revisar una posible subvención para los hermanos Menéndez a mediados de diciembre.

El asesor jurídico principal revisa si hay errores legales o fácticos, y podría enviar la decisión a la junta de libertad condicional en pleno para su revisión.

Si el asesor principal confirma la concesión, el asunto se remite al gobernador, quien tiene varias opciones según la Constitución de California.

El gobernador Gavin Newsom, quien actualmente enfrenta temas pendientes como la aplicación de la ley de migración y la redistribución de distritos electorales, tiene 30 días para revisarlo tras recibir la decisión de la Junta.

El gobernador puede confirmar, revocar o modificar la decisión, o remitir cualquier caso de condena por asesinato a la junta en pleno para su revisión. Se debe considerar toda la información pertinente y confiable disponible.

Si el gobernador no toma ninguna medida, la decisión de la junta se mantendrá vigente. Si el gobernador revoca la decisión, se programará una nueva audiencia de libertad condicional para el recluso dentro de los 18 meses siguientes a la última audiencia.

En caso de que el proceso de libertad condicional determine que el recluso no representa un riesgo razonable para la seguridad pública, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) se encarga de tramitar su liberación.

Este plazo incluye confirmar los planes de libertad condicional y notificar a las jurisdicciones y a las víctimas registradas sobre la liberación del recluso.

Según el CDCR, menos del 1% de las personas liberadas tras una audiencia de libertad condicional son condenadas por nuevos delitos graves dentro de los tres años posteriores a su liberación. Menos del 3% son condenadas por nuevos delitos menores o graves, según la agencia.

