Newsom es la ruta para que hermanos Menéndez salgan de prisión: fiscal de Los Ángeles

El gobernador de California, Gavin Newsom, representa el único camino para que los hermanos Erik y Lyle Menéndez salgan de prisión y recuperen su libertad, declaró el fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El fiscal recomendó a los familiares de los hermanos Menéndez para que busquen una reunión con el mandatario del Estado Dorado.

“Si la familia Menéndez realmente quiere liberar a los hermanos Menéndez de la prisión lo antes posible, la vía más sencilla es acudir directamente a Sacramento y a la oficina del gobernador“, expresó.

Hochman mencionó que la oficina a su cargo se opone a establecer una nueva sentencia contra Erik y Lyle Menéndez, quienes cumplen una sentencia de cadena perpetua por el crimen de sus padres el 20 de agosto de 1989 en su residencia en Beverly Hills.

Este viernes 11 está programada una audiencia por este caso, y Hochman adelantó que solicitará al tribunal que se retire la recomendación presentada por su predecesor, George Gascón, para establecer una nueva sentencia para los hermanos.

Hochman insistió en que Erik y Lyle Menéndez no cumplen con los requisitos para una nueva sentencia, debido a que, según él, ambos no han aceptado su culpabilidad por los actos que cometieron en agosto de 1989.

“Nuestra posición es que no deberían salir de la cárcel. No han cumplido con los requisitos para demostrar que ya no son un peligro para la comunidad”, dijo Hochman durante una conferencia de prensa el 10 de marzo.

Dos fiscales del Condado de Los Ángeles demandaron por separado al fiscal Hochman alegando que han sido víctimas de represalias debido a que han apoyado una posible nueva sentencia para los hermanos Menéndez.

Según los fiscales Nancy Theberge y Brock Lunsford, aseguraron que sufrieron discriminación y difamación, además de ser degradados, entre otras acusaciones, después de que expresaron puntos de vista distintos a lo expresado por el fiscal Hochman en relación con los hermanos Menéndez.

Los dos fiscales dijeron que después de que Hochman se hizo cargo de la fiscalía, los dos fueron dejados fuera del caso de los hermanos Menéndez.

Theberge fue transferida a la Defensoría Pública Suplente, mientras que a su colega Lunsford se le degradó de puesto.

“Nancy y Brock cumplieron la ley y pagaron por ello con sus carreras”, consideró su abogado, Justin Shegerian.

Los dos fiscales que presentaron sus demandas buscan el pago por daños compensatorios y punitivos no especificados contra Hochman y el fiscal adjunto John Lewin.

