Signos del zodiaco que tendrán mucha suerte hasta el 13 de septiembre

La semana que acaba el 13 de septiembre de 2026 presenta una combinación de movimientos astrológicos que podría abrir nuevas oportunidades para algunos signos del zodiaco.

La energía estará marcada por una Luna Nueva en Virgo, el ingreso de Venus en Escorpio y el cambio de Mercurio a Libra, tres movimientos que pueden favorecer los comienzos, las conversaciones importantes y las decisiones que estaban esperando el momento adecuado.

Aunque todos los signos pueden aprovechar estas energías para hacer ajustes y avanzar, Capricornio, Acuario y Piscis aparecen como los grandes protagonistas de la suerte esta semana.

Según el sitio Grazia Magazine, los próximos días pueden traer noticias positivas, encuentros importantes, propuestas profesionales o la claridad necesaria para tomar una decisión.

1. Capricornio

Para Capricornio, la Luna Nueva en Virgo representa una oportunidad para comenzar una etapa relacionada con el trabajo, los estudios o algún proyecto importante.

Después de semanas de incertidumbre, esta energía puede ayudarle a distinguir con mayor facilidad qué caminos tienen futuro y cuáles conviene dejar atrás.

Además, Mercurio en Libra pone el foco en la imagen pública y las relaciones profesionales.

Por eso, las conversaciones con jefes, clientes, profesores o personas que pueden impulsar su trayectoria tendrán especial importancia.

Los primeros días de la semana serán ideales para organizar ideas y preparar una propuesta.

El 10 de septiembre puede ser especialmente favorable para hacer una solicitud, presentar un proyecto o expresar claramente aquello que Capricornio desea conseguir.

La recomendación para este signo es sencilla: no sobreanalizar una oportunidad hasta dejarla escapar. Si una propuesta parece adecuada, conviene escuchar también a la intuición y actuar.

2. Acuario

Para Acuario, la semana puede sentirse como abrir una bandeja de entrada llena de posibilidades.

El ingreso de Mercurio en Libra favorece la comunicación, los contactos, los viajes y las experiencias que permiten ampliar horizontes.

Una conversación aparentemente casual podría convertirse en una oportunidad importante.

También es un buen momento para recuperar el contacto con personas conocidas, aceptar invitaciones o acercarse a alguien que podría formar parte de un proyecto futuro.

Venus entrando en Escorpio también puede generar cambios en la manera en que Acuario entiende el éxito profesional.

Ya no se trata solamente de obtener reconocimiento, sino de encontrar una actividad que tenga verdadero significado.

Entre el 10 y el 11 de septiembre puede ser conveniente organizar una reunión, proponer una colaboración, planear un viaje o atreverse con un proyecto que hasta ahora parecía demasiado arriesgado.

La suerte de Acuario estará relacionada con atreverse a salir de su zona de confort.

3. Piscis

Piscis será otro de los signos más favorecidos durante esta semana. La entrada de Venus en Escorpio el 10 de septiembre puede despertar deseos relacionados con el amor, la creatividad, los estudios y los grandes proyectos personales.

Para este signo de agua, el tránsito representa una invitación a dejar de minimizar sus propios sueños.

A veces Piscis puede protegerse tanto del fracaso que termina renunciando antes de intentarlo.

Esta semana, los astros parecen sugerir exactamente lo contrario. La Luna Nueva en Virgo pone el foco en las parejas, sociedades, aliados y personas que realmente están dispuestas a apoyar a Piscis.

Esto puede ayudarle a reconocer quién está de su lado y quién solamente ocupa espacio en su vida.

Hacia el 12 de septiembre, una oposición entre Venus y Neptuno puede generar cierta confusión emocional.

Una ilusión podría perder fuerza, pero eso no necesariamente será negativo. Al contrario, descubrir una señal de alerta puede convertirse en una forma de proteger el futuro.

Por eso, Piscis puede comenzar la semana confiando en su intuición, pero terminarla con una conversación sincera y necesaria.