Comparece en EE.UU. “Prometeo”, líder del Tren de Aragua capturado en Venezuela

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “Prometeo” y señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los líderes de una red vinculada al Tren de Aragua, compareció el 2 de octubre ante un tribunal federal de Nebraska, donde se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Canelón Aguirre fue incorporado en marzo de 2026 a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, convirtiéndose, según esa institución, en el primer fugitivo relacionado con delitos cibernéticos incluido en esa lista. El FBI lo identifica como el individuo número 540 en haber formado parte del listado.

De acuerdo con la acusación federal, Canelón Aguirre habría desempeñado un papel central en una conspiración dedicada al denominado “ATM jackpotting”, una modalidad de ataque informático que utiliza software malicioso para hacer que cajeros automáticos dispensen dinero en efectivo sin que exista una operación bancaria legítima que respalde el retiro.

Las autoridades estadounidenses lo señalan específicamente como presunto desarrollador del malware Ploutus, utilizado para atacar cajeros automáticos. Según el Departamento de Justicia, el programa incluía mecanismos destinados a dificultar el análisis forense y a eliminar rastros de su presencia en los sistemas afectados.

Today, SAC Kowel joined our local, state, and federal partners to provide an update on the capture of FBI Top Ten #MostWanted Fugitive, Anibal Alexander Canelon Aguirre. The overseas capture of Aguirre demonstrates our relentless focus on bringing to justice those who target? pic.twitter.com/rWyxpa1KHX — FBI Omaha (@FBIOmaha) October 3, 2026

La investigación sostiene que estos ataques estarían relacionados con una red vinculada al Tren de Aragua y que las operaciones habrían alcanzado 47 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y otros países. Hasta el momento, 120 personas han sido acusadas en el Distrito de Nebraska por su presunta participación en esta conspiración.

Los cargos

Un gran jurado federal acusó a Canelón Aguirre en diciembre de 2025 de cuatro delitos: conspiración para cometer fraude bancario; conspiración para cometer robo bancario y fraude relacionado con computadoras; conspiración para cometer lavado de dinero, y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas.

Los cargos contemplan penas máximas que van desde cinco hasta 30 años de prisión, dependiendo del delito, además de posibles multas y períodos de libertad supervisada.

Durante su primera comparecencia, Canelón Aguirre se declaró no culpable de todos los cargos y permanecerá detenido en el Distrito de Nebraska mientras avanza el proceso judicial.

Canelón Aguirre fue capturado en Venezuela y posteriormente trasladado a Estados Unidos. El FBI indicó que su captura representó la décima detención de una persona incluida en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados desde el inicio de la actual administración estadounidense.

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