EE.UU. sanciona a red del Tren de Aragua acusada de robar millones de dólares en cajeros mediante hackeos

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra 10 personas y entidades vinculadas, según autoridades estadounidenses, con una red financiera relacionada con el Tren de Aragua, señalada de realizar ataques informáticos contra cajeros automáticos para sustraer millones de dólares de instituciones financieras en ese país.

La medida fue anunciada el 30 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el organismo, la red operaba desde México y Venezuela, mientras que sus principales objetivos se encontraban en territorio estadounidense.

La red utilizaba una modalidad conocida como “jackpotting”, un tipo de ataque en el que se emplea software malicioso para comprometer cajeros automáticos y obligarlos a dispensar efectivo sin que exista un retiro legítimo de una cuenta.

Según el Departamento del Tesoro, los operadores primero identificaban los cajeros que serían atacados. Posteriormente, integrantes de las células criminales accedían físicamente a los equipos para instalar el malware, que podía ser activado a distancia.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned 10 targets involved in the violent Foreign Terrorist Organization Tren de Aragua (TdA), including a network that used ATM “jackpotting” attacks to steal millions of dollars from U.S. financial institutions. TdA is? — Treasury Department (@USTreasury) September 30, 2026

Una vez comprometido el cajero, los operadores enviaban comandos para provocar la entrega de efectivo hasta que el equipo se quedara sin dinero o la operación fuera interrumpida.

El Departamento de Justicia estadounidense ha relacionado investigaciones previas con el malware Ploutus, utilizado para emitir órdenes no autorizadas al sistema dispensador de efectivo y, en algunos casos, eliminar rastros del software instalado.

Las autoridades estadounidenses calculan que, hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por ataques de “jackpotting” en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares en más de 1,500 ataques.

“Prometheus”, señalado como coordinador

Entre los principales objetivos de las sanciones se encuentra Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, a quien el gobierno estadounidense señala como presunto responsable de desarrollar el malware utilizado en los ataques, y de coordinar una conspiración internacional para obtener dinero de instituciones financieras.

Canelón Aguirre figura además en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. El Tesoro sostiene que los recursos obtenidos mediante los ataques eran posteriormente transferidos entre integrantes y asociados de la organización para ocultar su origen, incluyendo operaciones con criptomonedas.

La sanción también alcanzó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, identificado por Washington como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua con operaciones en distintos países de Sudamérica.

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