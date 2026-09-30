Becerra y Hilton chocan por Trump, inmigración y costo de vida en debate por la gubernatura de California

El demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton protagonizaron una dura confrontación sobre el futuro de California, marcado por el costo de vida, la inmigración, la vivienda y el papel de Donald Trump en un estado gobernado por demócratas desde hace más de una década.

El encuentro, organizado por CNN, colocó frente a frente a los candidatos que buscan suceder al gobernador Gavin Newsom, quien dejará el cargo a partir de enero de 2027.

La importancia de este ejercicio es porque la elección se encuentra a semanas, el próximo 3 de noviembre, y los condados deben comenzar a enviar las boletas por correo a los votantes a más tardar el 5 de octubre, de acuerdo con la Secretaría de Estado de California.

Hilton buscó convertir el debate en un juicio a los años de gobiernos demócratas en California, mientras Becerra vinculó repetidamente a su rival con Trump y con las políticas de la Casa Blanca.

“Todo lo que dices es Trump, Trump, Trump. Eso es un insulto a los californianos”, respondió Hilton en uno de los intercambios, al argumentar que los problemas de vivienda, impuestos y costo de vida del estado no pueden atribuirse únicamente al gobierno federal, el republicano acusó además a los demócratas de dar por sentado el voto de los californianos.

Becerra contraatacó al señalar que las políticas propuestas por Hilton reproducirían las impulsadas por el presidente. “Vas a terminar con resultados de Trump si sigues las políticas de Hilton”, sostuvo en mensaje a la audiencia, durante la discusión sobre vivienda y economía.

Inmigración, piedra angular del choque

Uno de los intercambios más duros ocurrió al abordar la política migratoria de la administración Trump. Becerra aseguró que respalda la aplicación de las leyes fronterizas, pero estableció una diferencia entre controlar la frontera y las operaciones migratorias que considera abusivas.

“No estoy a favor de tratar a los inmigrantes como animales”, declaró Becerra. “Es bueno tener un sistema regulado para que los inmigrantes entren a nuestro país, incluido California, y eso es algo que siempre he impulsado. Es malo cuando los inmigrantes son separados de sus hijos, cuando son asesinados indiscriminadamente o cuando ciudadanos estadounidenses mueren durante estas redadas migratorias”, agregó.

El demócrata llevó después el enfrentamiento al terreno racial frente a su contrincante: “Pareces dar la bienvenida a inmigrantes que se parecen a ti, pero deportas a inmigrantes que se parecen a mí”, dijo a Hilton, quien calificó el señalamiento como “vergonzoso”.

Hilton evitó romper con la política migratoria de Trump y planteó que su prioridad sería deportar a personas que hayan cometido delitos, no a trabajadores sin antecedentes criminales. También atacó la gestión de Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden por el manejo de menores migrantes no acompañados, pero tuvo eco en el democrata.

We need to make sure we keep the California Dream alive. But you can’t do that with someone who has never served.



Steve Hilton ? there are no training wheels in the Governor’s office. You have to know how to do the job.



That’s why I’m asking Californians to vote for me for? pic.twitter.com/5xw7sUpZK0 — Xavier Becerra (@XavierBecerra) October 1, 2026

Economía californiana en debate

El costo de vida fue uno de los ejes centrales y según distintos analistas, se ha convertido en la principal preocupación de los votantes.

De ahí que Hilton ha construido buena parte de su campaña alrededor de una reducción de impuestos y regulaciones. Entre sus propuestas, reiteró, están bajar la gasolina a menos de $3 dólares por galón, reducir a la mitad las facturas de servicios públicos y eliminar el impuesto estatal sobre los primeros $150,000 dólares de ingresos de los californianos.

Becerra, en respuesta, también ha prometido reducir los gastos de los hogares, pero planteó una intervención estatal distinta, que incluye medidas sobre las tarifas de servicios públicos y seguros, así como acciones para reducir los precios de medicamentos y ampliar el acceso a la atención médica.

Democrat Xavier Becerra said he disagreed with Republican Steve Hilton's proposal to make the first $150,000 of income completely tax-free for all California residents.



Follow debate updates: https://t.co/jUytzWZB4E pic.twitter.com/G8BNE07vuk — CNN (@CNN) October 1, 2026

La vivienda, punto de confrontación

Durante el debate, Hilton defendió construir en nuevas zonas y evitó fijar una cifra concreta de casas que serían levantadas durante su eventual administración, al considerar que anteriores gobiernos han incumplido metas impuestas.

Becerra recordó, en contraste, su actuación como fiscal general contra ciudades que se resistían a construir vivienda asequible. “Demandé a Huntington Beach y gané”, afirmó al defender una mayor intervención estatal para enfrentar la escasez de vivienda.

Republican Steve Hilton announced he would cap government fees and regulations on a new home in California at $50,000, if he were elected governor of the state.



Meanwhile, Democrat Xavier Becerra reiterated his goal to "at least double the rate of building homes" to address the? pic.twitter.com/1tuNGIN0uM — CNN (@CNN) October 1, 2026

Salud y derechos

El debate también regresó a la pandemia de COVID-19, periodo durante el cual Becerra encabezó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

“Soy pro vacunas”, afirmó Hilton, aunque acusó a Becerra de haber obligado a menores a vacunarse y a niños pequeños a utilizar cubrebocas cuando, sostuvo, no existía justificación científica.

Becerra rechazó esa caracterización y aseguró que el gobierno de Biden no obligó a las personas a vacunarse, sino que siguió las recomendaciones de médicos y científicos. Hilton respondió que su gobierno respetaría la ley y defendió una mayor capacidad de decisión para los padres.

Inteligencia artificial bajo la lupa

El debate por la gubernatura de California también puso sobre la mesa un asunto con repercusiones nacionales: la regulación de la inteligencia artificial, una industria concentrada en buena medida en Silicon Valley.

En pregunta directa a Hilton sobre si apoyaba la postura de Trump de permitir que las empresas de IA establezcan en gran medida sus propias reglas. El republicano evitó comprometerse y respondió: “Tendremos que ver”.

Becerra sostuvo que las empresas tecnológicas deben innovar, pero bajo reglas que protejan a trabajadores y consumidores. También recordó que, como fiscal general de California, emprendió acciones legales contra grandes compañías tecnológicas.

Donald Trump is holding more than $30 billion of disaster aid hostage for Los Angeles.



He's playing politics and demanding we trade our democracy for disaster aid.



It's appalling. And Steve Hilton refuses to disavow his actions. https://t.co/iBiJxgq95i pic.twitter.com/kS0P42OStg — Xavier Becerra (@XavierBecerra) October 1, 2026

Así, el debate cerró en medio de una contienda que se desarrolla en un terreno electoral históricamente complicado para Hilton. Ningún republicano ha ganado una elección estatal en California desde 2006 y los votantes demócratas registrados prácticamente duplican a los republicanos.

Sin embargo, este choque dejó expuesta la línea que divide la elección: Hilton pidió a los votantes responsabilizar a los demócratas por los problemas acumulados en California, mientras Becerra presentó la elección como una decisión entre mantener las políticas del estado o acercarlas a la agenda de Trump.

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