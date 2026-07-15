California incrementaría precios de alimentos por tasas de envases no renovables

Los alimentos en California podrían tener un incremento en sus precios con la entrada en vigor el próximo mes de las tasas por envases no renovables, lo que puede impactar en el costo de vida de los californianos.

El Proyecto de Ley SB 54, la Ley de Prevención de la Contaminación por Plástico y Responsabilidad del Productor de Envases, aprobada en 2022, propone reducir los plásticos de un solo uso y que todos los envases vendidos en California sean reciclables o compostables para 2032.

California tiene el propósito de alcanzar ese objetivo responsabilizando a las empresas por los tipos de materiales que llegan a los vertederos de basura en el estado.

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Aquellas empresas que produzcan más envases no reciclables serán acreedoras a multas más altas que aquellas que cumplan con las nuevas restricciones impuestas por el Estado Dorado.

Se estima que los hogares de California pagarán entre $66 y $190 dólares adicionales al año como consecuencia de las tasas por envases no reciclables.

“Los particulares pueden enfrentarse a mayores costos para los bienes, ya que los productores asumen los gastos de cumplir con los requisitos reglamentarios, y estos costos se trasladan del productor al consumidor“, se menciona en el plan del programa estatal.

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De acuerdo con datos de CalRecycle, 5,741 empresas que producen la mayor parte del embalaje tendrán que afrontar costos anuales de cumplimento normativo de $457,114 dólares.

“Muchos factores contribuirán a los costos reales en los que incurra cada productor individual, incluyendo el tipo y la cantidad de material que representan y las vías de cumplimiento que elijan”, dice el plan del programa de California.

Se considera una exención de muchos de los requisitos establecidos en el Proyecto de Ley SB 54 para las empresas que utilicen materiales de embalaje contemplados en el plan y que tengan ventas brutas anuales inferiores a $1 millón de dólares.

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“Los pequeños productores incurrirán en un pequeño costo bienal de aproximadamente $309 dólares por concepto de mantenimiento de registros y trámites de solicitud, lo que representa un promedio de $155 dólares por año“, se menciona en el plan estatal.

Según CalRecycle, 7,874 empresas productoras pueden ser elegibles para recibir la exención contemplada en el proyecto de ley.

Sin embargo, 546,269 empresas de California tendrán que aumentar el costo de sus productos si los proveedores suben los precios ante las nuevas tarifas impuestas. Se calcula que, en promedio, tendrían que pagar $4,806 dólares adicionales al año.

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“Estos costos podrían ser menores dependiendo de cómo la organización de responsabilidad del productor y los productores cumplan con la ley y las regulaciones propuestas”, dice el informe estatal.

“Si todos los productores de materiales cubiertos transfieren el 30% del costo de la Ley y las Regulaciones Propuestas, en lugar del 100% a los consumidores, el costo anual promedio para las empresas no reguladas disminuiría de $4,806 dólares a $1,442 dólares (una disminución de $3,364 dólares)”, agrega.

En caso de que las empresas trasladen el 30% del costo de las nuevas regulaciones a los consumidores básicos, en lugar del 100%, cada persona pagaría alrededor de $20 dólares más al año, según las estimaciones estatales.

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A pesar de que se tiene previsto que las tasas preliminares del nuevo programa entren en vigor en agosto, California no exigirá a las empresas que cumplan con la normativa hasta 2027.

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