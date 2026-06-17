Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0.9% en mayo

De acuerdo con cifras publicadas este miércoles por el Departamento de Comercio, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0.9% en mayo, superando las expectativas de los economistas y mostrando resiliencia por parte de los consumidores estadounidenses ante los elevados precios de los alimentos y la gasolina.

La entidad detalla en su informe que el mayor aumento de las ventas se vio reflejado en las gasolineras con una subida del 0.7%, mientras que el gasto en tiendas de muebles, ropa y accesorios, incluyendo las ventas en línea, fue de 1.5%, pese a las ligeras caídas registradas en los locales de electrodomésticos y electrónica.

Al respecto, Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, señaló que “el aumento generalizado y superior al previsto en las ventas minoristas de mayo demuestra que los consumidores siguieron gastando con fuerza a pesar del alza de los precios de la gasolina durante ese mes”, dijo AP.

Durante los últimos meses, los precios de la gasolina subieron hasta un 50%, según reportes de AAA, el costo actual se ubica en los $4.02 por galón esto ha impulsado en parte la tasa inflacionaria a uno de sus niveles más altos en tres años, aumentando a los 4.2% durante mayo.

Sin embargo, el gasto de los consumidores fue impulsado por las devoluciones de impuestos entre abril y mayo, lo que ha mantenido hasta ahora el gasto sólido. “Las importantes devoluciones de impuestos y las reducciones fiscales generales para los hogares este año, junto con el reciente fortalecimiento del crecimiento del empleo, ayudaron a mitigar el impacto negativo del alza de los precios de la gasolina”, destacó Bostjancic.

Por otro lado, la semana pasada el Departamento de Trabajo publicó los datos sobre el Índice de Precios al Productor (IPP), el cual aumentó al 6.5%, representando una subida del 1.1% respecto al mes anterior.

En el informe destaca que los precios mayoristas básicos como alimentos y energía aumentaron un 0.4% en mayo y un 4.9% interanual, y los precios mayoristas de la gasolina se dispararon un 23% en el último mes y 70% en los 12 meses.

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