Las reservas de petróleo alcanzan su nivel más bajo en 43 años mientras Trump busca contener el alza de los combustibles

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos descendieron a su nivel más bajo en más de cuatro décadas, en medio de los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por contener el impacto de la reciente crisis energética provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con datos divulgados este lunes por el Departamento de Energía, la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) cayó hasta los 340.3 millones de barriles, una cifra que no se registraba desde 1983. El inventario fue creado tras el embargo petrolero árabe de la década de 1970 con el objetivo de proteger al país frente a interrupciones graves en el suministro energético.

La reducción ocurre después de que la Casa Blanca autorizara en marzo la liberación de aproximadamente 172 millones de barriles para aliviar las presiones sobre los mercados internacionales y moderar el aumento de los precios de la gasolina derivado de la guerra en Medio Oriente y del cierre temporal del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Aunque Washington e Irán anunciaron recientemente un acuerdo preliminar para restablecer la navegación en esa zona estratégica y avanzar hacia el fin de las hostilidades, expertos del sector advierten que la normalización de los flujos petroleros podría tardar semanas o incluso meses.

? BREAKING: The Strategic Petroleum Reserve has just fallen to its lowest level since August 1983- 340.3mb. That's a 42 yr low. No matter where you stand politically, it's a remarkable statistic: America's emergency oil stockpile hasn't been this depleted since the Reagan era. — Patrick De Haan (@GasBuddyGuy) June 15, 2026

Preocupación por la capacidad de respuesta ante futuras crisis

La disminución de las reservas ha reavivado el debate sobre la capacidad de Estados Unidos para responder a futuras emergencias energéticas. Si bien la reserva mantiene más de 340 millones de barriles almacenados, analistas señalan que una reducción prolongada podría limitar el margen de maniobra del gobierno ante nuevas interrupciones del suministro global.

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, ha señalado que la infraestructura puede operar adecuadamente con niveles significativamente inferiores a los actuales, aunque reconoció que el continuo descenso de las existencias genera preocupación entre algunos observadores del mercado.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Energía defendieron la estrategia de la administración Trump y aseguraron que la reserva está siendo utilizada conforme a su propósito original: estabilizar los mercados, proteger la seguridad energética nacional y responder a circunstancias excepcionales que afectan el abastecimiento.

La actual liberación de crudo se realiza mediante un programa de intercambio que permite a compañías energéticas recibir petróleo con el compromiso de devolverlo posteriormente junto con un volumen adicional. Según la agencia federal, este mecanismo permitirá recuperar una cantidad superior a la extraída durante los próximos meses.

Trump caused gas prices to skyrocket and spent an estimated $100 billion on his reckless war of choice. 13 brave American servicemembers died, our munitions stockpiles are depleted, our bases have billions in damages, our oil reserves are the lowest they’ve been in 43 years, and? https://t.co/s3Jd5f1s5a — Congresswoman Sydney Kamlager-Dove (@RepKamlagerDove) June 15, 2026

El petróleo y la gasolina siguen bajo presión

La caída de las reservas coincide con un período de fuertes tensiones en los mercados energéticos. Desde el inicio del conflicto con Irán, los precios internacionales del crudo registraron aumentos cercanos al 20%, impulsando también el costo de los combustibles para los consumidores estadounidenses.

El precio promedio nacional de la gasolina supera actualmente los cuatro dólares por galón, un factor que ha incrementado la presión política sobre la Casa Blanca de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La situación también reaviva el debate sobre las decisiones adoptadas por administraciones anteriores. Durante el gobierno de Joe Biden, cerca de 290 millones de barriles fueron retirados de la reserva para mitigar el impacto económico de la invasión rusa a Ucrania. En aquel momento, dirigentes republicanos criticaron la medida y acusaron a la administración demócrata de utilizar las reservas con fines políticos.

Trump, quien durante años cuestionó esas liberaciones, prometió restaurar los niveles históricos del inventario. Sin embargo, la reciente crisis energética obligó nuevamente al gobierno federal a recurrir a una herramienta considerada clave para proteger la estabilidad económica y energética del país.

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