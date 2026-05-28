Petrolera estadounidense es investigada por vínculos con el narcotráfico y contrabando de combustible

Una empresa petrolera con sede en Houston, Texas, identificada con el nombre de Ikon Midstream, es investigada por autoridades de México y Estados Unidos por presunto contrabando de combustible, según revela un informe de la agencia Reuters.

De acuerdo a estos informes, Ikon Midstream estaría siendo investigada por la Procuraduría General de la República de México por participar en una red de “huachicol” vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación y ser su “proveedor de productos petroleros”.

La investigación señala que las oficinas de esta empresa petrolera habrían sido allanadas el mes pasado por autoridades estadunidenses (Homeland Security Investigations) tras ser sospechosa de realizar embarques de productos petroleros enviados desde Estados Unidos y Canadá rumbo México por mar, con la finalidad de evadir impuestos.

Autoridades mexicanas vinculan a empresa estadounidense con “huachicol”. Crédito: Matthew Brown | AP

Además, en la investigación de Reuters se describe cómo los cárteles mexicanos obtienen miles de millones de dólares al año mediante actividades ilícitas con el tráfico de gasolina, diesel y nafta procedente desde Estados Unidos a México, y que tiene cómo finalidad el enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal.

Ante los señalamientos, la empresa Ikon Midstream envió una carta a Reuters donde niega cualquier irregularidad al señalar que “jamás ha proporcionado ni proporciona a sabiendas apoyo material o recursos al Cártel Jalisco Nueva Generación” y que “una acción investigativa de las fuerzas del orden no constituye en sí misma un hallazgo de irregularidades”.

Sigue leyendo:

– Miembro de la Marina en México se suicida tras ser implicado en contrabando de combustible.

– El asesinato de delegado en Tamaulipas habría sido venganza por decomiso de huachicol.