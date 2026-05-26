¿Fabio, Yoridan y Stefano ignoran por completo a Caeli en “La Casa de los Famosos 6”?

Caeli en “La Casa de los Famosos 6” inició un juego peligroso desde hace muchas semanas. Esto la llevó a decidir dejar de ser una “guerrera de la luz”, bajo argumentos que le pertenecen en su totalidad y sobre los cuales tiene derecho, porque surgen de su propia percepción. ¿Percepción manipulada o real? Esto solo ella lo sabe.

El peligro detrás de la jugada está en el doble discurso sobre el cual se basa todo esto. Decide jugar sola, y así lo presenta en galas y frente a las cámaras. Para que sus acciones la sitúen como una jugadora más del cuarto tierra, aliada de Fabio Agostini, Yoridán Martínez y Stefano Piccioni.

¿Ellos la consideran amiga? No, realmente no vienen por ella. Es solo que su postura les conviene para atacar a los “guerreros” y sus números a la hora de votar también les permiten a ellos sumar más puntos en contra de sus enemigos de siempre en este juego.

Caeli para el equipo de Fabio es conveniente. Ellos para ella, un refugio, mas no un equipo. Después de seis temporadas sabemos que ningún famoso que haya hecho uso de este recurso ha salido bien librado. Menos en un juego cuando los bandos están sumamente definidos.

Tras la eliminación de Sandra, Caeli quería seguir impulsando argumentos en contra de “los guerreros de la luz”, ni Fabio, ni Stefano y mucho menos Yoridan estaban de humor para escucharla.

Al contrario, le hicieron ver que ya no querían hablar del tema, al punto que, después de un incómodo silencio, empezaron a ignorarla. Y por si esto fuera poco, ya sin Sandra en la casa, Caeli decidió irse a dormir temprano, porque en estos momentos del juego, sus nuevos compañeros de equipo no están para comprarse peleas que no son suyas.

¿Se le acaba el tiempo a Caeli o a alguno de los originales de tierra dentro de la casa?

En algún momento ellos tres soltarán a Caeli. Recordemos que muchas de las acusaciones que Stefano, Yoridan y Fabio sostienen en contra de “los guerreros de la luz” incluyen buena parte del juego de Caeli dentro de la casa. Ella también realizó las mismas acusaciones en contra de sus ahora aliados; es solo que para convivir es mejor olvidar y Caeli juega muy bien a perder la memoria y tergiversar. Mientras que Stefano y compañía simplemente avanzan, adquieren información a través de ella y siguen en competencia.

El ingreso de nuevos habitantes: Sandra Itzel, Jenni de la Vega, Lorena Herrera y Verónica del Castillo sirvieron en gran medida para oxigenar la competencia. Pero más allá de esto, también funcionó como “tiempo extra” para todos aquellos habitantes a los que la eliminación de Lorena, Jenni y Sandra les ha comprado tiempo de juego dentro de la casa. Porque muchos exhabitantes han estado tan bajos de votos como ellas, pero al final siempre el público ha luchado por su favorito.

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