Alofoke quiere visitar a Celinee Santos Frías, ¿su futura novia?, en “La Casa de los Famosos 6”

En “La Casa de los Famosos 6” están pasando muchas cosas, pero fuera de esta también se están cocinando muchas cosas. Entre ellas, el deseo de Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, de visitar a Celinee Santos Frías en el reality de Telemundo.

El empresario y creador de contenido comentó un video en la cuenta de Instagram de Celinee, en donde la dominicana aparece dándole las gracias al público de Alofoke por el apoyo que le están brindando. Y la reacción de este no se hizo esperar, a tal punto que dejó las siguientes palabras: “Mi futura novia. Bebé, dile que me inviten a visitarte”.

Ahora el público está haciendo lo propio, instando a Telemundo para que le permitan a Santiago Matías llegar al programa y pueda así encontrarse con Celinee, una de las mujeres más polémicas y fuertes del reality conducido por Jimena Gállego y Javier Poza.

Falta esperar si la producción acepta el reto. Convengamos que, en temas de rating, la visita de uno de los creadores de contenido más fuertes de Latinoamérica no es mala idea, sobre todo por el poder de convocatoria que este tiene a nivel mundial. Esta podría ser una tremenda oportunidad para Telemundo, incluso de poder contar con la presencia de Alfoke en los programas de la cadena, para hablar de “La Casa de los Famosos 6”.

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