Ellos son los nuevos nominados de “La Casa de los Famosos 6”

Anoche se vivió un nuevo proceso de nominación en donde las estrategias de un equipo se cayeron y las de otro salieron mejor de lo que se esperaba. La gala de nominados de “La Casa de los Famosos 6“, según panelistas y conductores, anunciaba que los del team “Tierra” tenían una mejor estrategia a la hora de nominar.

Sin embargo, minutos después, ninguno de ellos pudo sostener dicha afirmación, porque los resultados arrojaron un panorama completamente diferente. Celinee Santos Frías, Curvy Zelma, Luis Coronel y Josh Martínez, como actual líder de la semana, se quedaron fuera de la placa. Cuatro guerreros de la luz no visitarán el cuarto de eliminación el próximo lunes 25 de mayo.

Esta particularidad nos dejó entonces a todo el “team Tierra” nominado, junto a tres guerreros de la luz. Los nominados entonces son: Horacio Pancheri, Verónica del Castillo y Kenny Rodríguez por parte del cuarto agua original. De Tierra: Fabio Agostini, Yoridan Martínez, Caeli, Sandra Itzel y Stefano Piccioni.

Hay que recordar que Josh es el actual líder y esto por ahora le permite ostentar el poder de la salvación, el cual deberá defender para poder sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominados.

Hoy, la casa vivirá un nuevo proceso de sinceramiento y posicionamiento en el que los famosos le dirán a su público a quién quieren fuera de la competencia y por qué. Los guerreros van por Caeli, mientras que Tierra va por Verónica del Castillo.

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