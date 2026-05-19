¿Qué fue lo que generó la eliminación de Jeni de La Vega, en “La Casa de los Famosos 6”?

Jeni de La Vega llegó a “La Casa de los Famosos 6” con un aparente cometido, porque así mismo lo anunció con frases tajantes y posturas definitivas minutos previos a su ingreso a la casa: “ser rival de Josh Martínez”.

Siendo Josh uno de los máximos protagonistas de esta temporada, entonces, no era descabellado pensar que la producción buscó a Jeni justamente por esta razón. Es más, tanto Javier Poza como Jimena Gállego, al conversar con ella, básicamente parecían buscar estas respuestas.

Dicho esto, el público tenía claras muchas cosas sobre las nuevas habitantes: la primera, que Lorena Herrera iba como soporte de Curvy Zelma y Celinee Santos. Mientras que Jeni y Sandra Itzel iban una en contra de Josh y la otra en contra de Curvy. Esto generaba la duda alrededor de Verónica del Castillo. ¿Cuál sería su papel y su bando en toda esta disputa?

Se disiparon las dudas cuando el público la vio verdaderamente apreciar el trabajo de Horacio Pancheri dentro de la casa, así como sus formas. Razón por la cual terminó simpatizando con el resto de “Guerreros de la Luz”.

¿Qué pasó con Jeni?

Personalmente, creo que el gran problema que el público televidente tuvo con ella es que no sabíamos a quién hacerle caso. ¿A quién creerle? ¿Escuchábamos a Jeni o escuchábamos a Jeni?

Su postura sobre Josh fue una al ingresar y otra al compartir con él minutos después. No parecía molesta, lejana y muchísimo menos incómoda. Días después, aunque tuvieron problemas, se le pidió que formara al hombre ideal tomando en cuenta a los habitantes masculinos que habitaban la casa. Ella dijo “la nobleza de Josh”. Dicho esto, el público entendió que, pese a todo, ella sí tenía en buena estima al cubanoamericano.

En las galas se persiguió exponer la supuesta química que había entre ella y Fabio Agostini. Aun y cuando ella había dicho que físicamente quien le llamaba la atención era Stefano Piccioni.

La producción estalló de felicidad cuando de la nada surgió una serie de besos apasionados durante una fiesta del viernes. Y lo publicitaron como “el romance”, como “el amor”. El público que veía el 24/7 sabía que todo esto surgió de un acuerdo entre Fabio y Jeni con dos objetivos claros: generar envidia, según Fabio, en las mujeres de la casa -Curvy y Celinee-, además de provocarle celos a Josh. ¡O sea, romance orgánico no fue!

Los 18 huevos lo empeoraron todo…

Por alguna razón, a la producción le pareció que sería buena idea, ofrecerle a Fabio una cena íntima con Jeni. Hasta ahí no hay problema. Sin embargo, esto venía con dos condiciones. Primera: El español debía desprenderse de sus huevos. Segunda: Entregar un paquete de 12 huevos a Josh y que este los aceptara. Una vez realizada la ofrenda, el intercambio o la transacción. Fabio tendría su cena íntima con Jeni.

Todo esto de involucrar a Josh en la entrega de huevos, que él sin saberlo fuese parte condicionante del trato, generó indignación en el público televidente. Dentro de la gala lo presentaron como algo ocurrente y divertido. ¡Yo no lo vi el chiste!

¿Por qué tendría que Josh estar involucrado en este proceso? Jeni no le pertenece a nadie y no tiene un valor, muchísimo menos 12 huevos. Que terminaron siendo 18 en total, porque como ella y Fabio pidieron una noche completa en la suite, “La Jefa” accedió siempre y cuando le dieran más huevos a Josh y que este de nueva cuenta los aceptara.

A este punto, el mismo Fabio tendría que haberse opuesto a la dinámica. ¿Jeni por huevos? Perdón, pero de caballero no se tiene nada al permitirse la implicación en una dinámica tan poco ética.

La libertad

Jeni hizo uso de su capacidad de decisión y, como tal aceptó ser parte de. Así mismo lo explica ella tras su eliminación. Así lo defienden también Manelyk González, Samira Jalil y Jimena Gállego. Sobre todo después de los señalamientos que Jeni ha recibido dentro del reality por parte de Celinee Santos y Verónica del Castillo.

Ahora bien, a Manelyk, Samira y Jimena se les olvida que el público del reality es diverso y que buena parte de este es conservador.

Mane vivió una situación particular el año pasado en “La Casa de los Famosos All-Stars”. Ella subió a la suite del líder con Carlos “Caramelo” Cruz, como su invitada, luego de que este ganase una prueba del líder. ¡Nunca fue por un intercambio de huevos!

Días después, en la suite, ella explicó por qué no tendría intimidad en el reality, dejando claro que ya sabía lo que pasaba cuando alguien da este paso y por qué; además, hay muchas marcas a las que este tipo de contenido no les gusta porque no les favorece.

El reality no deja de ser un programa de televisión y las acciones de los habitantes siempre han sido y seguirán siendo juzgadas por el público. ¿Nadie de producción pensó que esta acción no sería señalada, juzgada y criticada? Probablemente sí, pero son los habitantes los que deciden correr o no el riesgo.

¡Josh le dijo a Fabio!

Tras la eliminación de Jeni, Josh le dijo algo bastante particular a Fabio. Y es que al día de hoy, las dos participantes que terminaron eligiéndolo a él dentro de la competencia han terminado eliminadas y fuera de juego. Hablaba de Jayline Ojeda y Jeni de La Vega. Por simple inspección, mentiras no dijo.

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