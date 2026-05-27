César “Chino” Huerta por Alexis Vega, sería la sorpresa en la lista mundialista de México

Los problemas que ha tenido de nueva cuenta Alexis Vega para alcanzar su mejor forma física le podrían abrir la puerta a César “Chino” Huerta de subirse al camión mundialista de México, después de que el delantero del Anderlecht fue convocado de última hora al Tricolor.

Huerta estaba descartado de ser incluido en la lista de jugadores que se encuentran concentrados y que este jueves viajarán a Los Ángeles para el duelo del sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California, contra Australia en el penúltimo juego del programa de preparación del cuerpo técnico del cuadro nacional.

? ALERTA ?



Javier Aguirre acaba de dar una de las grandes sorpresas de su lista de cara a la próxima Copa del Mundo, pues este jueves se estará incorporando César Huerta a la concentración en Los Ángeles.



El 'Chino' recién se recuperó de una lesión en el pubis que lo alejó de? pic.twitter.com/4h3NX7jMae — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 27, 2026

Huerta junto con Raúl Jiménez serán las novedades en la lista de seleccionados que siguen buscando un sitio en el cuadro nacional, en donde tampoco se puede descartar a varios de los nombres que han manejado como opciones para la lista final.

Javier Aguirre tiene demasiada preocupación por la situación de Alexis Vega, que no ha podido llegar a la plenitud física, y eso ha generado que se convoque de última hora a César Huerta, quien llega con ritmo de trabajo al haber jugado en los últimos cinco juegos de su equipo en la liga belga y podría ser una variante importante para la justa mundialista.

¡EL VASCO ESTÁ PREOCUPADO!



?Fuentes cercanas a la Selección Mexicana confirmaron a mediotiempo, que dado lo visto en el trabajo del Tricolor, Javier Aguirre está contemplando el sustituir a Alexis Vega por César el Chino Huerta, si es que no ve un avance en la lesión que lo ha? pic.twitter.com/WbfiDNO99I — MedioTiempo (@mediotiempo) May 28, 2026

Las versiones aseguran que Alexis Vega no ha logrado superar la lesión en su rodillo y eso tiene ocupado al cuerpo técnico de la selección de México, por lo cual, si Vega no mejora en el partido contra Australia, quedará fuera definitivamente para el Mundial y César Huerta tomará su lugar.

Alexis Vega no lució contra Ghana

Las versiones aseguran que Javier Aguirre no quedó conforme con la labor de Vega contra Ghana, pero lo atribuyeron a las dolencias que presenta todavía en la rodilla que le fue revisada en pleno torneo y que a veces provoca que renguee.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/D7enahTloL — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 27, 2026

Se les recuerda que Vega fue intervenido quirúrgicamente para superar los problemas que le impidieron jugar a su nivel en la final contra Tigres en diciembre pasado y que ahora le han vuelto a dar molestias, por lo cual han echado mano del Chino Huerta.

La interrogante de Vega abre muchas opciones, como el llamado de César Huerta o que Edson Álvarez y Luis Romo sean opciones como relevos de César Montes y Johan Vázquez e inclusive que Alejandro Gómez también sería una opción viable.

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