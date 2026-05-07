Alexis Vega y Jesús Gallardo estuvieron muy cerca de quedarse sin Mundial

Después del caos que se generó por el supuesto permiso que recibieron para jugar la Concachampions con el Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo estuvieron a punto de quedarse sin Mundial al llegar a la concentración de la selección de México solo cuatro minutos antes del límite que fijó Javier Aguirre.

El “Vasco” Aguirre puso como hora límite para que los doce jugadores que fueron convocados de los equipos de la Liga MX, las 20:00 horas de este miércoles, después de que tuvo que salir a declarar que nadie había violado el acuerdo de los dueños de equipos de la Liga MX y que la selección seguía como prioridad para el fútbol azteca.

ADIÓS POLÉMICA 😈



🚨 Los jugadores del Toluca ya están en el CAR ⚽️



Alexis Vega y Jesús Gallardo inician su concentración con la Selección Mexicana 🇲🇽 pic.twitter.com/mtIj1Qdh7b — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 7, 2026

Para dar más énfasis a esta exigencia, fijó las 20:00 horas como tiempo límite para que todos los jugadores acudieran a la concentración y así fueron llegando elementos como Gilberto Mora, Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González, Erik Lira, Guillermo Martínez, Carlos Acevedo, Israel Reyes y justo cuatro minutos antes del límite, lo hicieron los dos elementos del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo.

También lo hicieron los elementos que servirán como sparrings para el duelo contra Ghana y posiblemente Australia, mientras se reportan los jugadores de Europa. Mientras tanto, toda la atención se la llevaron los jugadores del Toluca, que generaron toda una hecatombe que estuvo a punto de generar una división interna entre los clubes y donde iba a quedar afectada la selección de México.

Con el reloj encima, Vega y Gallardo arribaron juntos en una camioneta negra a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento a las 19:56 horas, apenas cuatro minutos antes del límite establecido por el “Vasco”.

Alexis Vega y Jesús Gallardo llegaron ¡¡19:56HS!! a la concentración de México, sí CUATRO MINUTOS ANTES del horario que pidió Javier Aguirre.



Casi se quedan sin Mundial… 😅🇲🇽 pic.twitter.com/v0A58eCD7V https://t.co/i6mTmOOGrp — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 7, 2026

Los futbolistas de Toluca fueron los últimos en incorporarse, aunque finalmente lograron ponerse a disposición del cuerpo técnico nacional dentro del tiempo marcado y donde ahora se espera que los próximos que se reporten sean parte de la legión extranjera, como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Julián Quiñones, César Montes, Johan Vázquez y algún otro más que culminará acción casi con el resto de calendarios de Europa.

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