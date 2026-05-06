El “Vasco” Aguirre da marcha atrás para no romper el pacto en la selección de México

Después de todo el caos que se generó el martes pasado por el anuncio de que dos jugadores de Toluca verían acción en la Concachampions, incumpliendo un acuerdo de la asamblea de dueños, este mediodía de miércoles, el técnico nacional Javier Aguirre desterró cualquier indisciplina que afecte al Tricolor.

Exactamente 24 horas después de que se filtró la noticia de que los jugadores Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron autorizados por alguien de la Federación Mexicana de Fútbol para ver acción contra LAFC en el juego de vuelta de la Concachampions, las cosas se descompusieron en torno al cuadro nacional.

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La decisión de autorizar a la escuadra escarlata utilizar a los dos jugadores; Chivas con toda razón interpuso un reclamo reglamentario y los Diablos Rojos no podrán utilizar a los citados futbolistas. Pero el asunto fue más allá cuando citaron a conferencia de prensa en donde el técnico nacional habló del orgullo y fascinación que representa la selección nacional.

De frente, sin medias tintas, pero sin permitir preguntas, el Vasco apareció junto a Duilio Davino, director de selecciones nacionales, para mandar un único mensaje en el que no hubo paso a preguntas y respuestas, todo con el fin de “dar la cara” ante la polémica desatada.

En la conferencia, Aguirre dejó en claro que hasta el momento no existe nadie que haya violentado el acuerdo y que no pasó algo “extraordinario”, por lo que ahora solo resta esperar a la incorporación entre la tarde y noche de sus convocados, lo que evitará que los Diablos Rojos cuenten con Vega y Gallardo en Concachampions.

“Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros. Estamos con mucha ilusión de que ya llegara este día. Estamos todos muy contentos, Están citados todos los jugadores para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche. Como sabrán, el comunicado es muy claro: el que no venga estará fuera del Mundial, es algo en lo que no podemos ser flexibles ni mucho menos. Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas, el cual fue aprobado, es un proyecto que no se ha roto. Agradecer a Chivas y a Toluca, al primero que se vio afectado directamente por el número de jugadores, y el segundo está en un torneo internacional.

“Nadie ha roto el pacto; hasta el momento, la Liguilla se ha jugado sin seleccionados, estamos todos conforme a lo que firmamos, hablamos y vimos. Resaltar también que no es la primera vez que se juega la liguilla sin seleccionados. Reiterar el compromiso de los jugadores, porque están poniendo todo de su parte”.

El Vasco también resaltó el compromiso de los jugadores para formar parte del representativo nacional, ya con Gilberto Mora trabajando y con el resto por incorporarse en las próximas horas, esto mientras se suman los futbolistas que juegan fuera del país, lo que será en las próximas semanas.

El arquero de León, Oscar 'Gato' García, llegó en silencio a la Ciudad de México para iniciar su concentración con la Selección Mexicana como sparring. Sabe que él no formará parte del equipo que participe en la Copa del Mundo.



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¿Hasta qué ronda tenían autorización los jugadores de estar con sus clubes?

En los acuerdos entre Aguirre y directivos del fútbol mexicano se decidió que los convocados que participen en la Liga MX jugarían hasta la Jornada 17 del Clausura 2026, mientras que los clubes que están en Concachampions, en este caso Tigres y Toluca, podrían contar con sus elementos solo en la semifinal de ida.

Por eso que el Vasco subrayara que hasta al día de hoy nadie ha caído en un incumplimiento con lo acordado, ya que Toluca y Chivas no utilizaron a sus convocados en los Cuartos de Final y, con la determinación de hoy, deberán reportar, al igual que el resto de convocados el pasado 28 de abril, a la concentración.

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