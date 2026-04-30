LAFC derrotó a Toluca 2-1, no obstante la anulación de un polémico gol en la Concachampions

Los Diablos Rojos del Toluca debieron soportar un desaguisado enorme al final del juego cuando parecía que se irían con el empate en la bolsa en el juego de ida de la Concachampions; de pronto, un remate en el área de Nkosi Tafari permitió a LAFC tomar la ventaja 2-1 para la vuelta en el Estado de México.

Una victoria conseguida a tambor batiente cuando en la segunda mitad la escuadra Black & Gold se fue al frente en busca de la victoria después de un primer tiempo dominado por el Toluca, donde convirtió en héroe al portero francés de los angelinos Hugo Lloris por las acciones que salvó en su portería.

LAFC 🆚 Toluca



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Fue precisamente en este lapso cuando se vivieron los mejores momentos del equipo dirigido por el canadiense Marc Dos Santos y después de adelantarse en el marcador con el gol de Timothy Tillman en el minuto 51 y que estuvieron cerca de lograr el 2-0 cuando el canadiense Jacob Shaffelburg logró rematar un centro a segundo poste, pero el fuera de lugar de Sergi Palencia provocó que se anulara la anotación en medio de una gran polémica, pues el rematador siempre estuvo en posición correcta.

Ese gol tan discutido y con un fuera de lugar tan rigorista después de revisar en el VAR pareció bajarle la intensidad a los angelinos, que permitieron que Toluca se fuera al frente y en el minuto 73, Jesús Angulo, con disparo en la entrada del área, pudo vencer al portero Lloris para alcanzar el ansiado empate.

Nkosi Tafari delivers in stoppage time! 🔥 pic.twitter.com/1Wl5yUd8H6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Después de la salvada de Lloris, el cuadro local pudo haber logrado adelantarse en el marcador en la primera mitad, sobre todo después del disparo de Tillman que estuvo cerca de vencer la meta de Luis García Palomares.

El equipo angelino puso toda la leña en la parte complementaria y en este lapso Tillman, no dudó en vencer a la meta escarlata con un disparo que le dejó en bandeja el coreano Heung-Min Son, que pareció tener mal control de balón, pero el esférico le cayó al norteamericano y no dudó en vacunar a los Diablos Rojos.

¡Toluca encuentra el empate gracias a una brillante definición de Angulo! 😮‍💨 pic.twitter.com/j5iTDCa62t — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

La anotación fue como una cubetada de agua para los escarlatas, que poco a poco fueron echando para atrás al equipo de casa y ahí encontraron la paridad con un golazo de Jesús “Canelo” Angulo, ‘orquestado’ por Marcel Ruiz.

Ruiz evitó perder la pelota, trabó un balón sin importarle su lesión para tocarle un pase a Paulinho y este le tocó al “Canelo” Angulo, quien con disparo a la derecha de Lloris metió el balón a la meta angelina para empatar el juego al minuto 73.

Tillman scores the opener for LAFC! 💥 pic.twitter.com/cQ73H9eRtb — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

Toluca siguió manejando el juego, sacó a Helinho y después a Paulinho para asegurar el resultado y cuando ya se hacían con el marcador empatado para llegar al estadio Nemesio Diez la próxima semana, vino el defensor Nkosi Tafari, que aprovechó el espacio y remató solo ante Luis García para poner el 2-1.

Ahora los mexiquenses deberán ir por la victoria 1-0, pero tendrán que cuidar al peligroso ataque angelino que, con un gol en campo ajeno, podrá empezar a tomar la ventaja y enfriar la cerveza para festejar el boleto a la gran final.

Unreal reflexes! Lloris keeping LAFC locked in 🧤😤 pic.twitter.com/y7NqMYSP63 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2026

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