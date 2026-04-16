Toluca terminó su obra sobre LA Galaxy 0-3 (global 7-2) en la reaparición de Marcel Ruiz

El Toluca no dio espacio para alguna distracción que pudiera alentar alguna rebelión del LA Galaxy para terminar eliminándolos con un contundente marcador de 0-3 (global 7-2) en donde la nota destacada fue el regreso a las canchas de Marcel Ruiz después de 34 días de inactividad.

Se podría decir que el cuadro escarlata eliminó casi caminando a la escuadra angelina, en donde el portugués Paulinho volvió a ser el detonante del ataque mexiquense con un doblete después de que Jesús Gallardo abrió el marcador al minuto 10 con un auténtico golazo que marcó el destino de las acciones a favor del equipo mexicano.

La facilidad con que eliminaron al cuadro angelino en el Dignity Health Sports Park permitió al técnico Antonio Mohamed a mover sus piezas de una forma importante y dentro de ese método, dio paso a la reaparición de Marcel Ruiz que había sido casi descartado para el resto del torneo debido a una aparente ruptura del ligamento cruzado de la pierna derecha que hizo pensar en su ausencia en el Mundial 2026.

Pero después de 34 días de rehabilitación aparentemente milagrosa, Ruiz volvió a la actividad al minuto 72 en relevo de Jesús “Canelo” Angulo, después de que salió lesionado el pasado 11 de marzo en el duelo de vuelta contra el San Diego FC en el mismo torneo de la Concachampions

¡Qué bonito ver tu futbol de regreso, Marcel! 🥹👹 pic.twitter.com/JcbM73bYWB — Toluca FC (@TolucaFC) April 16, 2026

En esa ocasión, el diagnóstico fue funesto para las aspiraciones del mediocampista de los Diablos Rojos, pero después de que Marcel Ruiz asumiera el riesgo de no someterse a un procedimiento quirúrgico para corregir la ruptura de ligamento y lesión del menisco de la rodilla y compensar la fuerza de la rodilla con el trabajo de los tejidos con la masa muscular de su propia rodilla que le permite tener la posibilidad de no sentir dolor y mucho menos debilidad en esa zona de tanto esfuerzo.

¡Paulinho extiende la ventaja escarlata! 👺 pic.twitter.com/dAYKTHd4ki — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Con sus mejores hombres

Antonio Mohamed no quiso correr riesgo alguno de que la ventaja de dos goles del Toluca en el duelo de ida pudiera desaparecer por un esfuerzo heroico del LA Galaxy, pero las cosas, más allá de esta responsabilidad de los escarlatas, el cuadro mexicano empezó a dominar el encuentro desde el minuto diez con un golazo de Jesús Gallardo con un disparo desde fuera del área que le hizo un extraño al portero JT Marcinkowski y se fue a colar a las redes.

Después vino el show de Paulinho en la segunda mitad para consolidar la victoria en los minutos 58 y 64 para impulsar a la semifinal de la Concachampions contra otra escuadra californiana como LAFC, que pasó por encima de Cruz Azul.

Fina definición para el doblete de Paulinho 😮‍💨 pic.twitter.com/Dcn9IMgUI7 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

El 2-0 lo logró el portugués después de que el brasileño Helinho le mandó un pase a Paulinho, quien apareció por velocidad y tras dejar atrás a su marcador, pudo sacar disparo cruzado para vencer la meta angelina.

El tercero fue hecho al estilo de Paulinho cuando Nico Castro le tocó el balón para la velocidad de Paulinho y este, al encarar al guardameta de LA Galaxy, lo venció con un globito y colocó el 3-0 para dejar el global 7-2.

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