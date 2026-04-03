Marcel Ruiz definirá en tres semanas si juega o no el Mundial 2026

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca y de la selección de México, está dispuesto a arriesgar su carrera en su afán de intentar una recuperación casi milagrosa de la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, que le permita participar por primera ocasión en un Mundial.

El mediocampista del Toluca decidirá en tres semanas si acude al quirófano o se mantiene en activo ya recuperado de la lesión y con grandes opciones de acudir al Mundial si el cuerpo técnico del Tricolor encabezado por Javier Aguirre decide incluirlo entre los mundialistas.

El cotizado jugador de los Diablos Rojos fue lesionado el pasado 11 de marzo en el duelo de ida de la Concachampions celebrado en el estadio Nemesio Diez y donde el mediocampista de los escarlatas tuvo que abandonar el encuentro al sentir molestias en la rodilla derecha después de un golpe contra Manu Duah del cuadro fronterizo.

Dos días después de la lesión, la directiva del equipo del Estado de México anunció que Ruiz sería sometido a una cirugía en la rodilla derecha para corregir la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial, pero el jugador decidió esperar un tiempo para tener otras opiniones sobre la posibilidad de recuperarse sin pasar por el quirófano.

Ruiz decidió junto con la directiva y el cuerpo técnico no ser intervenido quirúrgicamente, con lo cual, al mal paso, darle prisa; fue sometido a nuevos exámenes médicos que permitan evadir el quirófano al jugador.

De acuerdo a versiones periodísticas, en caso de que el jugador se recupere en tres semanas, burlará el quirófano y, dependiendo de su evolución y cómo reaccione su organismo, se tomará la decisión de recurrir al bisturí o, en caso dado, decir adiós al torneo y al Mundial para operarse y estar listo para el próximo campeonato.

Marcel es un jugador que se fue ganando un sitio en el Toluca a la llegada de Antonio Mohamed, quien le otorgó toda su confianza, y así Marcel pudo florecer en su carrera, que no se habia detenido hasta ahora con ese inconveniente físico.

El intento de Marcel es importante e inclusive por este período de rehabilitación podría poner en riesgo en serio su carrera, pero al final de cuentas fue una lesión de alto grado de complejidad y que tendría que arriesgar su sitio en el Mundial 2026.

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