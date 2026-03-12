Marcel Ruiz agranda el hospital de México al salir lesionado en el 3-2 de San Diego FC al Toluca

El mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, puso a latir el corazón del Vasco Aguirre, técnico de la selección de México, al salir lesionado de la rodilla en el duelo donde los Diablos Rojos perdieron de visitante 3-2 con el San Diego FC en el duelo de ida de octavos de final de la Concachampions.

Un resultado costoso, pero sobre todo la noticia de uno de los jugadores más valorados en el proceso de Javier Aguirre de cara a dar a conocer la lista definitiva para el Mundial 2026 y en donde apenas se recuperaban de la costosa baja del portero del América Luis Malagón por la rotura del tendón de Aquiles que lo margina de la justa mundialista.

🚨🚨¡Se prenden las alarmas! Marcel Ruiz queda lesionado y sale de cambio 😱🤯#ChampionsCup pic.twitter.com/tWl65hLyt6 — TUDN USA (@TUDNUSA) March 12, 2026

La situación de Marcel hizo que el resultado pasara a segundo término y donde los sandieguinos se impusieron en duelo de volteretas, pues Jesús Gallardo adelantó a los escarlatas al minuto 16 por vía del penalti.

David Vázquez con un doblete y después Anders Dreyer con otro gol adelantaron 3-1 a la escuadra de la frontera sur de los Estados Unidos en la MLS, que obligó a los mexicanos a lanzarse con todo en busca de alcanzar a los norteamericanos, pero a lo máximo que llegaron fue al 90+6 por conducto de Helinho para dejar el definitivo 3.2.

From bad to worse.



Another Mexican International goes down.



Thoughts are with Marcel Ruiz, who’s one of the truly good guys in Mexican futbol. 🙏



pic.twitter.com/x0Qs0mLsHs — herculez gomez (@herculezg) March 12, 2026

Ahora la noticia de Marcel, cuya imagen sentado en el césped del Spardagoon Stadim dijo más que mil palabras, llevándose las manos al rostro con la ansiedad y el temor reflejados en el rostro de que pueda ser una lesión que también lo margine del Mundial y que, por el momento, agranda el hospital de la selección de México de cara a estos sueños en la competencia universal en la FIFA.

La lesión se produjo en el primer tiempo cuando el fino mediocampista chocó contra un jugador del San Diego FC, tirándose al suelo de inmediato y solicitando la entrada de las asistencias médicas, obligando a que la cuarteta arbitral tuviera que detener el juego para que fuera atendido.

¡Penal ejecutado con firmeza! 🎯 pic.twitter.com/PwSFtRoSCd — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 12, 2026

Las asistencias médicas entraron a la cancha y hasta planeaban sacarlo en camilla, pero fue una buena señal el que saliera por su propio pie de la cancha; sin embargo, para no arriesgarlo, se pidió el cambio y en su lugar entró a la cancha Nico Castro. Por su parte, Ruiz se dirigió a la banca con sus compañeros.

En espera de que llegue el reporte oficial del Toluca, sin duda Ruiz se une a las bajas de Luis Malagón del América y que de esta forma aumenta la lista a nueve jugadores lesionados para la lista de los partidos de la fecha FIFA del 28 de marzo contra Portugal en el estadio Azteca (Banorte) y el 31 en el Soldier Field de Chicago, contra Bélgica, con lo cual será la última oportunidad oficial para ver jugadores antes de encarar los duelos de preparación contra Australia en el Rose Bowl, Ghana en Puebla y Serbia en Toluca.

¡NO PINTA NADA BIEN LA COSA! 😩💔



Marcel Ruiz se fue al vestidor entre lágrimas tras la lesión que sufrió en la rodilla derecha…



🎥: @Emor_Villa pic.twitter.com/MxzHtxtd5g — AS México (@ASMexico) March 12, 2026

Rodrigo Huescas (ligamentos de la rodilla), Luis Chávez (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), César Huerta (pubalgia), Edson Álvarez (lesión de tobillo), Gilberto Mora (pubalgia), César Montes (lesión muscular), Jesús Orozco Chiquete (luxación de tobillo con daño en ligamentos y tendones), son todos los jugadores que, hasta ahora, se encuentran lesionados por parte de la Selección Mexicana.

Si se confirma que lo de Marcel Ruiz es grave, serán 9 los jugadores lesionados del Tri, pero para la siguiente Fecha FIFA el ‘Vasco’ ya contará con la presencia de los elementos que juegan en el extranjero al ser partidos oficiales previos a la Copa del Mundo.

