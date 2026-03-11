América confirma lesión de Malagón y se pierde su tercer gran evento internacional con México

Luis Ángel Malagón recibió la peor noticia que esperaba desde que sufrió la rotura del tendón de Aquiles al confirmar el América la gravedad de la lesión, que representa la tercera ocasión que un imponderable médico lo aleja de una competencia internacional con la selección de México.

Para Malagón no es la primera ocasión que un tema de lesión se aparece como un gran imponderable que le ha impedido consolidarse como una garantía bajo los tres postes de la selección mexicana. Primero fueron los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 (2021), posteriormente la Copa América en Estados Unidos en 2024 y ahora la desafortunada rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda que le arrebata el sueño mundialista en 2026.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/CjpQiYZvRC — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

A diferencia de las dos anteriores, ahora la afectación fue mucho más grave después de que el servicio médico de las Águilas dio a conocer oficialmente lo severo de la lesión que sufrió el guardameta americanista en los minutos finales del duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions, donde vencieron 0-1 al Philadelphia Union.

La confirmación oficial

Después de que el América viajó en vuelo charter a México anoche al finalizar el juego desde la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos, este miércoles se llevaron a cabo los estudios más a fondo al jugador y donde el diagnóstico oficial fue el que se presumía con la rotura del tendón de Aquiles y donde la organización azulcrema lo dio a conocer por medio de un comunicado oficial.

“El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una rotura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, compartieron las Águilas en dicho parte de prensa.

América 🦅



El mensaje que ha publicado Luis Ángel Malagón en su cuenta de Instagram.



“Herido y triste, con el alma hecha pedazos… Dios algún día me dará la respuesta”. pic.twitter.com/GoHkq32min — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) March 11, 2026

Malagón será operado por el doctor Rafael Ortega, especialista de mucha confianza en el fútbol de México y por lo cual el jugador viajará a la ciudad de Guadalajara en las próximas horas para internarse en la clínica del dictado doctor y que sea reparada la parte afectada lo antes posible.

El guardameta americanista y de la selección de México iniciará su rehabilitación lo más pronto posible y se prevé que su regreso a las canchas se dé entre 8 y 9 meses, por lo que se pierde el Mundial 2026 y el próximo torneo Apertura 2026.

Las lesiones anteriores

La primera lesión que alejó a Luis Malagón de una competencia muy importante fue en el preolímpico de la Concacaf en 2021, cuando sufrió la luxación del codo izquierdo que lo alejó de poder defender la portería de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que se realizaron en 2021 debido a la pandemia mundial de covid-19.

El imponderable médico fue tan severo que Guillermo Ochoa tomó la titularidad de México para ayudar a conseguir la medalla de bronce.

En la Copa América 2024 sufrió lesión muscular

Tres años después, Malagón tampoco pudo mostrar su capacidad en una justa de alta jerarquía bajo la portería de México en la Copa América de Estados Unidos 2024 debido a una lesión muscular de segundo grado en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

¡Con muletas y férula! 😩



Ángel Malagón compartió cómo luce un día después de su lesión durante el Philadelphia 0-1 América. 🏥 pic.twitter.com/WrjPnhSoqf — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 11, 2026

Dicha lesión le impidió ser titular y en su lugar fue llamado Carlos Acevedo de Santos Laguna, pero al final el titular fue Julio González, que en esa época jugaba para los Pumas de la UNAM.

Rotura del tendón de Aquiles lo deja fuera del Mundial 2026

Ahora Luis Malagón se queda fuera del Mundial 2026 debido a la rotura del tendón de Aquiles a solo 92 días para el debut mundialista contra Sudáfrica, y donde su ausencia le abre el camino a Carlos Acevedo de Santos Laguna, Carlos Moreno del Pachuca y Andrés Gudiño del Cruz Azul, que se ha convertido en una auténtica revelación.

Así que Malagón volvió a ser golpeado por el destino en el umbral de la competencia más importante para cualquier jugador profesional en el mundo.

