André Jardine confirmó la peor noticia para Luis Malagón

El técnico del América, André Jardine confirmó la peor noticia que esperaban en las Águilas al anunciar que el portero Luis Malagón estará fuera de circulación por un “buen tiempo” debido a la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió en el duelo de la Concachampions contra Philadelphia Unión.

Hay noticias que jamás alguien quisiera dar a conocer, pero que forman parte del diario acontecer de un técnico de fútbol, como aconteció este martes al finalizar el juego para el estratega americanista, que visiblemente afectado adelantó la noticia que marginará al portero Luis Malagón del Mundial 2026.

André Jardine confirmó que Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles, pero espera que sea una ruptura parcial y que no sea total.



Estará varios meses fuera y se pierde el Mundial.



Qué tristeza.

pic.twitter.com/5UAofx4e3A — Roberto Haz (@tudimebeto) March 11, 2026

Jardine expuso que la baja de Malagón es un duro golpe, tanto en lo personal para el propio portero, para el América, pero sobre todo para sus compañeros, sobre todo por la influencia que tenía dentro del vestidor y que esta noticia ha pegado en todo el grupo por ser un asunto de gravedad.

“Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión del tendón de Aquiles, ojalá no sea una ruptura total, pero probablemente sea al menos una ruptura parcial que lo va a sacar por un buen tiempo. El sentimiento fue de tristeza por Malagón. Lo queremos mucho; hoy entró como capitán para demostrar la importancia que tiene para nosotros. Increíble lo que pasa”, dijo el entrenador brasileño.

"EL SENTIMIENTO ES DE TRISTEZA POR MALAGÓN. UN GOLPE MUY DURO PARA EL GRUPO" 🗣️⚽🤝



Jardine habla sobre la lesión de Malagón#ElDeporteAquiPasa pic.twitter.com/2womVCtHfa — Claro Sports (@ClaroSports) March 11, 2026

Después añadió que: “Hay que confiar en que hay una razón para esto que pasa hoy con Dávila y Malagón; el torneo pasado con Dagoberto. Estará nuestra oración y pensamiento positivo para que esté todo bien. No podemos mentir que nos toca mucho y hay que dejar pasar días para conseguir estar de alguna forma más fuertes mentalmente porque es un duro golpe para el grupo”.

Lesión inexplicable

Jardine también rechazó que existan culpables en la lesión de Luis Malagón, sino que son cosas a las cuales un jugador está expuesto y estableció que quizá el equipo ha tenido “mala suerte” en los últimos meses, sobre todo por la lesión de Dagoberto Espinoza, luego Víctor Dávila y ahora Luis Malagón, pero sin duda son pruebas y junto con el servicio médico, buscaremos que regresen de la mejor manera.

Oh my…did I see the back of that left leg shake for Luis Malagon, Club America's keeper? He clearly looks confused and backs away when he stretches his leg.



A really bizarre play here that should NOT have been stopped, but it's tough not to stop it considering the potential… pic.twitter.com/73wI27Z2Mc — José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) March 10, 2026

“Son cosas del fútbol que a veces pasan. No hay un culpable, una razón. Simplemente es una lesión casi inexplicable por el movimiento que hace, que tampoco fue tan brusco. Así es el fútbol; procuro no meterme en el tema médico ni de recuperación de jugadores porque no lo domino. Confiamos ciegamente en nuestro departamento médico, fisioterapeutas. Tenemos un staff impresionante. Tendrán mucho trabajo por algo que no controlamos, un poco de mala suerte. Trabajarán mucho con Malagón, Dávila y Henry que no está 100 por ciento recuperado”, concluyó.

Seguir leyendo:

– América sumó costosa y sufrida victoria 0-1 sobre Philadelphia Union en la Concachampions

– Luis Malagón en riesgo de perderse el Mundial por una posible ruptura del tendón de Aquiles

– Los problemas familiares vuelven a rondar a Luis Malagón: su esposa publica misterioso mensaje





