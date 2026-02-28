¿Luis Malagón con otro problema en puerta? Su esposa publica misterioso mensaje

Las versiones sobre una posible inestabilidad en el matrimonio del portero del América Luis Malagón y su esposa Brenda Zúñiga siguen rondando el entorno del guardameta y ahora sobre todo después del misterioso mensaje que público la señora que ha generado todo tipo de especulaciones.

Hace unos meses la misma señora Zúñiga planteó la posibilidad de que el jugador de las Águilas mantuviera una relación con violencia familiar en el mes del año pasado, pero tanto la supuesta afectada, el portero y el club América salieron a desmentir estas versiones.

¡Misterioso mensaje! 😱



A través de sus redes sociales, la esposa de Luis Angel Malagón compartió algunos detalles sobre el por qué dejó de estar activa en el mundo digital



La pareja del guardameta mexicano cerró de forma contundente: "Al final, la verdad siempre encuentra su… pic.twitter.com/qTuN7mPSsU — MedioTiempo (@mediotiempo) February 28, 2026

Pero más allá de todo la duda quedó en el aire, pues de acuerdo a versiones extraoficiales existía una carpeta de investigación contra el guardameta, pero despué el asunto quedó olvidado cuando Malagón por medio de un video desmintió todas las versiones y aseguró que en su matrimonio todo marchaba sobre ruedas.

Inclusive el América respaldó al jugador al asegurar publicamente que estas versiones solo buscaban desestabilizar al equipo e impedirles cumplir sus metas, pero después de diez meses la conyugue del jugador ha vuelto a manejar entre líneas que la relación no es tan agradable como quisieran demostrar.

Los nuevos mensajes

Por lo pronto, Brenda Zúñiga, la esposa del portero Luis Ángel Malagón, compartió un mensaje en redes sociales que sembró dudas entre sus seguidores y el público en general al sincerarse sobre el delicado momento que atraviesa antes de colocar en estado privado su cuenta de Instagram.

A través de una de las historias de los usuarios en esta red social, la pareja sentimental del jugador compartió las razones de su alejamiento y comunicación con sus seguidores, donde: “compartía mi día a día, mis viajes, mi familia, mis momentos especiales y hasta los pequeños detalles que me hacían feliz”, escribió.

También abrió más dudas al establecer que su embarazo “fue un motivo de necesidad: “Mientras mi cuerpo y mi corazón sostenían y creaban vida, también aprendía a sostenerme a mí misma. Mientras atravesaba una etapa tan soñada y hermosa, pero también tan vulnerable y sagrada como el embarazo y el posparto, tuve que enfrentar situaciones que jamás imaginé vivir”.

Y añadió que: “Descubrí que hay quienes no conocen límites cuando se trata de su propio beneficio. Que existen personas capaces de ignorar la existencia de una mujer gestando vida, un proceso físico y emocional tan delicado, con tal de satisfacer sus propios intereses, sin medir el impacto de sus decisiones”..

Para colmo de males expuso que las cosas nunca quedan ocultas para siempre: “Todo lo que he tenido que enfrentar solo me ha recordado mi fortaleza, mis valores y el amor propio que nunca debe negociarse. Pero, sobre todo, me ha confirmado la mujer que soy y la gran madre en la que me he convertido. A veces extraño a la mujer que era, pero hoy abrazo con más amor y más orgullo a la mujer en la que me estoy transformando”.

-"Tuve que enfrentar situaciones que jamás imagine vivir"

-"No todo lo que se ve hacia afuera refleja las batallas internas"

-"Descubrí que hay quienes no conocen límites"



🤔 Entonces si fue verdad eso de que Malagon se vergueaba a su esposa, que hdp. https://t.co/8lRPJCWZxU pic.twitter.com/2nwKkNT3GS — 𝗟𝘂𝗶𝘀_𝗔𝘇𝘂I  (@LuisAzulO5O7) February 28, 2026

Al final concluye con otras frases contundentes: “Al final, la verdad siempre encuentra su lugar. Y el tiempo, que es el mejor testigo, se encarga de poner cada cosa y a cada persona exactamente donde pertenece. Nada queda oculto para siempre; cada quien termina frente al reflejo de sus propios actos”.

