Raman ya es segunda en la votación de las primarias para la alcaldía de Los Ángeles

La concejala Nithya Raman rebasó a la estrella de la telerrealidad Spencer Pratt en el segundo lugar de las primarias, contienda en la que se definirá al candidato que enfrentará a Karen Bass en las elecciones generales de noviembre por la alcaldía de Los Ángeles.

Después de que Spencer Pratt presentó una ventaja sobre Raman después de darse a conocer los primeros resultados de las primarias, la noche del martes 2 de junio, la concejala comenzó a recortar la distancia con la víctima del incendio Palisades.

Según el recuento de votos más reciente del Registro Electoral de Los Ángeles, la noche de este domingo, Raman ocupa ahora el segundo lugar, con el 21.1%, mientras que Pratt ha descendido al tercer sitio, con el 26.7% de los votos contabilizados.

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Tras esta actualización, Raman consolida una remontada que protagonizó durante cinco días, tras la desventaja inicial con Pratt. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles en funciones, encabeza las primarias con el 34.7%, y a quien la Associated Press ya clasificó para las generales de noviembre.

Los funcionarios electorales de Los Ángeles aceptan hasta este martes 9 de junio los votos enviados por correo que tengan el matasellos con al menos la fecha de las elecciones para ser contabilizados.

De acuerdo con los especialistas, la tendencia favorece a Raman para que avance a las elecciones del 3 de noviembre frente a Bass.

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“Las probabilidades han cambiado drásticamente a favor de Raman“, declaró el exconcejal y director de la Iniciativa de Los Ángeles en la Escuela de Asuntos Públicos Luskin de UCLA, Zev Yaroslavsky, en una entrevista con “Los Angeles Times”.

“La tendencia es clara. Ha estado recortando distancias con Pratt durante los últimos tres o cuatro días. No hay razón para creer que eso vaya a cambiar. La contienda sigue reñida, pero en este momento tiene más probabilidades de llegar a la segunda vuelta que Pratt”, añadió.

Raman tiene ventaja sobre Pratt por 3,113 votos, después de que en el recuento más reciente obtuvo 19,096 votos, seguido de Bass, con 15,691, y Pratt, con 8,489.

Spencer Pratt ya perdió la ventaja que había tomado en los primeros conteos de votos. Crédito: Jill Connelly | AP

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“Nos sentimos alentados por el último recuento de votos y seguimos agradecidos a los miles de angelinos que han impulsado esta campaña”, expresó Nithya Raman en un comunicado emitido por su equipo de campaña.

Un portavoz de la campaña de Bass, Alex Stack, dijo que si Raman mantiene el segundo lugar en las elecciones, la alcaldesa Bass esperaría ganar una contienda contra un oponente que permite campamentos de personas sin hogar cerca de las escuelas.

El representante de Bass agregó que Raman lucha contra la contratación de más oficiales para el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y que está ausente cuando se trata de salvar empleos en Hollywood y de resistir cuando los agentes de ICE invaden Los Ángeles.

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Se calcula que faltan todavía por contabilizar unas 368,000 papeletas electorales en todo el condado de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles representa el 40% de la población del condado.

Después de que Raman recortó al 3% la desventaja con Pratt la noche del viernes, los observadores políticos dijeron que la tendencia marcaba que la concejala podría adelantar a su oponente en el transcurso del fin de semana.

El vicepresidente de la empresa de datos electorales Political Data Inc., Paul Mitchell, dijo que había una similitud con las elecciones de la alcaldía de Los Ángeles de 2022, cuando Bass iba por detrás de Rick Caruso la noche de aquella elección, pero poco a poco lo superó hasta ganar.

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“Es lógicamente coherente con lo que vimos en 2022. Cada actualización ha beneficiado a Raman en mayor o menor medida“, agregó Mitchell.

Los observadores mencionaron que Pratt, republicano registrado, probablemente atrajo a los votantes conservadores, muchos de los cuales se esperaba que emitieran su voto anicipadamente.

En cambio, Raman pudo captar el apoyo de votantes jóvenes y progresistas, que tienden a conservar sus papeletas y entregarlas, incluso, hasta el día mismo de la votación.

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