Investigan posibles casos de interferencia electoral en Los Ángeles

Se mantienen bajo investigación dos presuntos casos de interferencia electoral en Los Ángeles a unas horas de las elecciones primarias en California.

El registrador y el secretario del condado de Los Ángeles informaron de dos casos sospechosos que ocurrieron durante el fin de semana, que involucran boletas del proceso electoral en el Estado Dorado.

Uno de los incidentes ocurrió en una urna instalada cerca del Centro Cívico, en el centro de Los Ángeles, donde se encontraron papeletas quemadas en su interior. En el segundo caso, un centro de votación fue vandalizado, por lo que se sospecha que pudo haber sido un ataque premeditado.

Sigue leyendo: José Ugarte busca fortalecer representación latina en el Concejo de Los Ángeles

En el primero de los incidentes, funcionarios electorales descubrieron la mañana de este domingo lo que describieron como un pequeño número de papeletas de voto por correo con daños por fuego en un buzón electoral.

Tras el hallazgo, el personal electoral presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Un segundo incidente también se reportó la mañana de este domingo, cuando los funcionarios electorales detectaron actos de vandalismo en el centro de votación ubicado en el parque César E. Chávez.

Sigue leyendo: Newsom respalda a Karen Bass en la contienda por la alcaldía de Los Ángeles

Pese al vandalismo, los funcionarios electorales aseguraron que no se vio interrumpido el proceso de votación en el lugar.

En ambos casos, se investiga para identificar a los votantes afectados, y una vez que sean detectados, se contactará para proporcionales información sobre las opciones disponibles, incluyendo boletas electorales de reemplazo, en caso de ser necesario.

“El voto es un derecho fundamental, y el condado de Los Ángeles mantiene su compromiso de garantizar que todos los votantes elegibles puedan emitir su voto de forma segura y con confianza“, declaró la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís.

Sigue leyendo: Votantes elegibles en California deben enviar este martes 26 de mayo sus boletas por correo

“Cualquier intento de vandalizar las instalaciones electorales, dañar el material de votación o interferir con el proceso electoral es inaceptable“, agregó la también supervisora del Primer Distrito.

Solís declaró que se toman muy en serio este tipo de incidentes, por lo que seguirán colaborando con los funcionarios electorales y las fuerzas del orden para proteger a los votantes, además de salvaguardar la integridad de las primarias en California.

Los funcionarios electorales reiteraron que, en California, es ilegal manipular las papeletas de votación, el material electoral, el equipo de votación o las instalaciones electorales.

Sigue leyendo: Centros de votación en Los Ángeles abren para elecciones primarias

En caso de que observe cualquier actividad sospechosa relacionada con las votaciones, un posible mal uso del material electoral, irregularidades en las instalaciones electorales o en las operaciones de votación, comuníquese al RR/CC al 800-815-2666, en la opción 2.

Sigue leyendo:

· Trump respalda a Spencer Pratt para la alcaldía de Los Ángeles

· Videos generados por IA apoyan campaña de Spencer Pratt por alcaldía de Los Ángeles

· Candidatos a gobernador de California son cuestionados sobre vivienda, clima y educación