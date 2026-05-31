Detienen a ganador de MrBeast tras incautar 260 kilos de marihuana en un avión privado

Las autoridades de Paraguay detuvieron al estadounidense Jabari Stephen Brown, conocido por haber ganado un jet privado en una competencia organizada por el youtuber MrBeast, en el marco de una investigación por un avión privado en el que fueron incautados más de 260 kilos de marihuana.

Brown se convirtió en el cuarto detenido tras el operativo realizado en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque, cerca de Asunción. Según informó la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD), citada por EFE, la aeronave procedía de Miami, había hecho escala en Panamá y transportaba 261.6 kilos de marihuana con alta concentración de THC.

El caso tuvo repercusión internacional por el antecedente de Brown, quien había ganado notoriedad en redes y medios de aviación tras imponerse en un concurso de MrBeast en el que participaron 100 pilotos y cuyo premio era una aeronave ejecutiva valuada en millones de dólares. Las autoridades paraguayas, sin embargo, investigan ahora su presunta participación en el traslado de la droga y el rol de cada uno de los ocupantes del avión.

Qué se sabe del operativo en Paraguay

El procedimiento fue realizado por agentes de la SENAD en el marco del Programa Colibrí, una iniciativa de coordinación interinstitucional que integra a la SENAD, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Policía Nacional, según reportaron medios paraguayos con base en la información oficial.

La intervención se produjo cuando varias maletas eran descargadas del jet y transferidas a un vehículo terrestre que tenía como destino un punto de Asunción. En esos equipajes, los agentes hallaron 261.6 kilos de marihuana premium, una variedad que las autoridades describieron como de alto contenido de THC y elevada cotización en el mercado ilícito.

De acuerdo con estimaciones citadas por medios paraguayos, cada kilo de esa droga podría alcanzar un valor de hasta $14,000 dólares en el mercado brasileño, lo que ubicaría el valor total de la carga cerca de los $3.6 millones de dólares.

Quiénes son los detenidos

En una primera instancia, las autoridades detuvieron a tres ciudadanos estadounidenses identificados como Marisol Rivas, de 39 años y oriunda de Nueva York; Troy Anthony Vásquez, de 42 años y oriundo de Florida; y David Thomas Wise, de 58 años y oriundo de California. Luego fue detenido Jabari Stephen Brown, quien quedó señalado como el cuarto implicado en la investigación.

Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público para prestar declaración. La investigación está a cargo de la fiscal Ingrid Cubilla, según reportes locales.

Medios paraguayos también informaron que las autoridades investigan a otras personas vinculadas a la aeronave y al esquema logístico del traslado. Entre los nombres mencionados aparece el ciudadano estonio Keith Siilats, a quien la SENAD identificó como presunto propietario y piloto de la aeronave incautada, según el despacho de EFE publicado por Infobae.

El vínculo con MrBeast

El nombre de Brown llamó la atención porque había sido presentado anteriormente como ganador de un desafío de MrBeast, uno de los creadores de contenido más populares del mundo. La competencia, difundida como “100 Pilots Fight For A Private Jet”, reunía a pilotos que competían por un avión privado.

Según los reportes citados por medios paraguayos y agencias internacionales, Brown ganó ese concurso y obtuvo una aeronave ejecutiva valuada en millones de dólares. Ese antecedente explica la repercusión del caso, pero no implica ninguna vinculación de MrBeast ni de su producción con la investigación por drogas.

Es decir: Brown es conocido por haber ganado un concurso del youtuber, pero la causa abierta en Paraguay se refiere al avión privado interceptado por la SENAD y a la droga hallada en el operativo.

Una causa todavía en investigación

Hasta el momento, no hay una sentencia judicial ni una determinación pública definitiva sobre el grado de responsabilidad de Brown o de los demás detenidos. Las autoridades paraguayas buscan establecer quiénes participaron en el traslado, cuál era el destino final de la carga y qué estructura logística estuvo detrás de la operación.

La incautación refuerza la preocupación de las autoridades paraguayas por el uso de aeronaves privadas en operaciones de narcotráfico regional. En este caso, el origen del vuelo en Miami, la escala previa en Panamá, la llegada al principal aeropuerto internacional de Paraguay y el volumen de la droga incautada convirtieron el operativo en un caso de alto impacto.

La SENAD informó que las diligencias continúan para esclarecer la operación completa, identificar a todos los involucrados y determinar el destino previsto de la carga.

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