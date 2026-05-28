Cómo trabajar en La Casa de los Famosos en EE.UU.: empleos, casting y oportunidades

Trabajar en La Casa de los Famosos en Estados Unidos puede significar varias cosas: sumarse al equipo de producción, participar en áreas técnicas, trabajar en redes sociales, colaborar en casting o incluso postularse como talento frente a cámara. El reality, emitido por Telemundo, forma parte del ecosistema de NBCUniversal, por lo que la vía más segura para buscar oportunidades laborales es revisar los canales oficiales de empleo y casting de la compañía.

La Casa de los Famosos es uno de los formatos más populares de la televisión hispana en Estados Unidos. En su sitio oficial, Telemundo describe el programa como un reality en el que un grupo de personalidades vive bajo vigilancia las 24 horas, aislado del mundo exterior, mientras compite por un premio de $200,000 dólares.

“La Casa de los Famosos 6” es uno de los programas más populares en la comunidad hispana. Crédito: Cortesía | Telemundo

Dónde buscar trabajo en La Casa de los Famosos

La primera recomendación es revisar el portal oficial de carreras de NBCUniversal, donde se publican vacantes relacionadas con Telemundo, producción audiovisual, contenido digital, operaciones, tecnología, marketing, publicidad, recursos humanos y otros equipos del grupo.

En ese sitio, los interesados pueden buscar oportunidades por palabra clave, ubicación o área profesional. También es posible crear alertas laborales para recibir notificaciones cuando aparezcan puestos que coincidan con el perfil del candidato.

Para aumentar las posibilidades, conviene buscar términos como: Telemundo, Production Assistant, Producer, Unscripted, Reality, Casting, Digital Producer, Social Media, Entertainment, Content, Production Coordinator o Miami.

Aunque no todas las vacantes mencionan directamente a La Casa de los Famosos, muchas oportunidades vinculadas a Telemundo o a producciones de entretenimiento pueden ser una puerta de entrada al ecosistema donde se realiza el programa.

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Qué tipos de empleos puede haber

Una producción como La Casa de los Famosos necesita equipos muy diversos. No todos los puestos son frente a cámara ni todos requieren años de experiencia en televisión. Algunas posiciones pueden ser permanentes dentro de NBCUniversal, mientras que otras pueden ser temporales, freelance o por proyecto.

Entre los perfiles que pueden tener relación con un reality de este tipo están los asistentes de producción, coordinadores, productores, editores, camarógrafos, técnicos de audio, iluminadores, operadores de control, personal de logística, equipo de casting, relaciones con talento, redes sociales, diseño, video vertical, publicidad y comunicación.

Para quienes recién empiezan, los roles de asistente de producción, pasantías o puestos junior en contenido digital pueden ser una de las entradas más realistas. NBCUniversal también promociona programas para carreras iniciales y pasantías, orientados a quienes buscan experiencia en medios y entretenimiento.

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Cómo postularse a casting

Otra posibilidad es participar en procesos de casting. En este caso, no se trata de un empleo tradicional, sino de una convocatoria para aparecer en pantalla como participante, talento o parte de alguna dinámica del programa.

Telemundo ha promovido castings abiertos para La Casa de los Famosos en temporadas anteriores y suele comunicar estas oportunidades a través de sus canales oficiales, redes verificadas y páginas de casting. Por eso, la recomendación principal es revisar periódicamente el sitio de Telemundo, las redes oficiales del programa y las publicaciones verificadas de Telemundo relacionadas con castings.

Es importante tener cuidado con falsas convocatorias. Una oferta seria no debería pedir dinero para asegurar una entrevista, una audición o un lugar en el programa. Tampoco conviene entregar datos personales sensibles a cuentas no verificadas o enlaces sospechosos.

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Qué habilidades pueden ayudar

Los requisitos dependen del puesto. Para producción, suelen pesar la experiencia en televisión, entretenimiento, realities o eventos en vivo; la capacidad de trabajar bajo presión; la disponibilidad horaria; la organización; la confidencialidad y el manejo de situaciones imprevistas.

Para perfiles digitales, pueden ayudar la edición de video corto, conocimiento de TikTok, Instagram, YouTube Shorts, métricas, tendencias, escritura rápida, criterio editorial y experiencia creando contenido para audiencias latinas.

Para casting o relaciones con talento, se valora la capacidad de investigación, entrevistas, manejo de celebridades o influencers, conocimiento del mercado hispano de Estados Unidos y sensibilidad cultural. Para puestos técnicos, suman la experiencia en cámaras, audio, iluminación, estudios, transmisión en vivo o producción multicámara.

Recomendaciones para aplicar

Quienes quieran trabajar en una producción como La Casa de los Famosos deberían preparar un currículum adaptado al área específica. No es lo mismo aplicar para producción que para redes sociales, casting o técnica. Si el candidato tiene experiencia audiovisual, conviene sumar un reel, portfolio o enlaces a trabajos previos.

También es recomendable activar alertas en el portal de empleos de NBCUniversal, seguir las cuentas oficiales de Telemundo y revisar con frecuencia las convocatorias abiertas. Para quienes no tienen experiencia, una buena estrategia es apuntar primero a pasantías, asistencias de producción o puestos digitales junior dentro del ecosistema de Telemundo o NBCUniversal.

La clave es evitar atajos dudosos: las oportunidades reales deben poder verificarse en canales oficiales. En un programa de tanta visibilidad, las estafas y falsas promesas pueden circular con facilidad, especialmente en redes sociales.

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