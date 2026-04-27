Cuánto pagan por trabajar para el estado de Texas en 2026: salarios reales y las agencias con mejores sueldos

Trabajar para el estado de Texas sigue siendo una opción atractiva para miles de personas por estabilidad, beneficios y oportunidades de carrera. Pero una de las preguntas más buscadas es directa: cuánto gana un empleado estatal en Texas.

La respuesta corta es que depende mucho del puesto, la experiencia y la agencia pública. Hay empleados con ingresos cercanos al salario base administrativo y otros cargos técnicos, médicos o directivos que superan ampliamente los seis cifras al año.

Según la base pública Government Salaries Explorer de The Texas Tribune, actualizada al 1 de enero de 2026, los salarios estatales varían de forma amplia entre departamentos y posiciones.

Trabajar para el estado de Texas puede ser una buena oportunidad para latinos en EE.UU. Crédito: Georgina Elustondo | Impremedia

Cuál es el salario promedio de un empleado estatal en Texas

No existe una sola cifra oficial única para todos los trabajadores porque Texas emplea personal en decenas de agencias distintas: seguridad pública, salud, justicia, finanzas, transporte, universidades y más.

Un empleado estatal en Texas puede ganar desde salarios modestos en puestos iniciales hasta más de $100,000 al año en cargos especializados o de liderazgo. Todo depende del puesto y la agencia.

En términos generales:

Puestos administrativos iniciales pueden arrancar en rangos modestos.

Empleos técnicos o especializados pagan bastante más.

Profesionales de salud, abogados, ingenieros y directivos suelen tener salarios altos.

Algunos cargos ejecutivos o altamente especializados superan los $150,000 o incluso mucho más.

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Salarios reales en Texas: ejemplos según cargo y agencia

Hablar de “salario estatal” sin distinguir puesto puede ser engañoso. La base pública de sueldos estatales muestra diferencias marcadas según responsabilidad, formación requerida y organismo donde se trabaja. Estos son rangos orientativos frecuentes en Texas durante 2026:

Asistente administrativo / oficina: entre $32,000 y $48,000 al año.

Analista / especialista técnico: entre $50,000 y $75,000.

Inspector / supervisor estatal: entre $55,000 y $85,000.

Ingeniero / sistemas / tecnología: entre $70,000 y $120,000.

Abogado estatal: entre $80,000 y $150,000.

Profesionales médicos y salud pública: desde $90,000 y en algunos casos mucho más.

Directores y cargos ejecutivos: pueden superar los $150,000 anuales.

Las agencias vinculadas con salud, universidades públicas, justicia, tecnología y fondos estatales suelen concentrar algunos de los salarios más altos. En cambio, puestos administrativos generales o de ingreso inicial tienden a ubicarse en bandas más moderadas.

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Cuánto gana un empleado estatal común en Texas

Para puestos habituales de oficina, asistencia, soporte o atención pública, muchos salarios suelen ubicarse en bandas medias comparadas con el sector privado. A cambio, el empleo público puede ofrecer seguro médico, planes de retiro, vacaciones pagadas, mayor estabilidad laboral y oportunidades internas de ascenso.

Qué agencias de Texas suelen pagar mejor

En general, los salarios más altos suelen concentrarse en:

Salud pública y centros médicos estatales.

Médicos, investigadores y especialistas clínicos.

Universidades públicas.

Profesores senior, entrenadores deportivos y autoridades académicas.

Finanzas e inversiones públicas.

Algunos puestos de gestión patrimonial o fondos estatales.

Tecnología e ingeniería.

Roles escasos o de alta especialización.

Cómo consultar salarios públicos en Texas

Texas tiene una fuerte tradición de transparencia salarial. La base pública de The Texas Tribune permite buscar por nombre, agencia y cargo, usando datos oficiales estatales. Allí puedes comparar sueldos antes de postularte, investigar carreras públicas y hasta tener datos para negociar una oferta laboral.

¿Conviene trabajar para el estado de Texas en 2026?

Depende del perfil profesional. Para quienes priorizan estabilidad, beneficios y carrera a largo plazo, puede ser una muy buena opción. Para quienes buscan ingresos máximos inmediatos, algunos sectores privados todavía pagan más.

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