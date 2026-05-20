Houston reabre listas de espera de vivienda pública: fechas, requisitos y alerta por fraudes

En una ciudad donde el costo de la vivienda sigue presionando a miles de familias, Houston tendrá una oportunidad clave en junio: las listas de espera para ocho propiedades de vivienda pública volverán a abrir por primera vez desde 2023, según informó el Houston Chronicle tras una reunión de la autoridad local de vivienda. La apertura será por una semana, aunque las fechas definitivas todavía no fueron confirmadas oficialmente.

El dato importa porque la vivienda pública suele tener listas largas, procesos breves de inscripción y una demanda mucho mayor que la disponibilidad real. Para familias de bajos ingresos, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares que ya están en espera de ayuda habitacional, perder una ventana de aplicación puede significar meses o años más sin una opción estable.

La agencia a cargo, ahora llamada Housing Alliance HTX y anteriormente conocida como Houston Housing Authority, adelantó que difundirá más detalles el 1 de junio. Por ahora, el punto central es claro: las personas interesadas deben empezar a revisar su información, preparar documentos y monitorear el portal oficial, porque la inscripción no estará abierta de forma permanente.

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Qué anunció Houston sobre la lista de espera

Las listas de espera de ocho propiedades de vivienda pública de Houston están previstas para abrir durante una semana en junio. En una primera comunicación interna se mencionó el período del 15 al 26 de junio, pero luego un vocero aclaró que esas fechas aún no estaban confirmadas. La información oficial más completa se espera para el 1 de junio.

La junta de la autoridad de vivienda también aprobó por unanimidad permitir que los hogares elegibles que ya están en la lista de espera del programa Housing Choice Voucher puedan sumarse a las listas de vivienda pública cuando se abran.

Según el reporte, alrededor de 2,500 hogares están actualmente en esa lista de vouchers y podrán recibir la oportunidad de “cruzar” su solicitud sin pasar por una lotería adicional.

Ese punto es especialmente importante para quienes ya habían iniciado un trámite y no quieren perder su lugar por falta de actualización. La autoridad de vivienda indicó que los solicitantes en la lista de vouchers serán notificados sobre la posibilidad de agregarse a listas de propiedades específicas.

Quiénes pueden aplicar a vivienda pública en Houston

La vivienda pública está destinada a familias e individuos de bajos ingresos. De acuerdo con HUD, la elegibilidad se determina principalmente según tres criterios: ingreso bruto anual, si la persona califica como adulto mayor, persona con discapacidad o familia, y si tiene ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible.

Esto no significa que todos los que aplican recibirán vivienda. La inscripción en una lista de espera es apenas el primer paso. Luego, la autoridad de vivienda puede verificar ingresos, composición del hogar, documentación, referencias y otros requisitos antes de aprobar la asistencia.

En términos prácticos, deberían prestar atención especialmente:

Familias de bajos ingresos que viven en Houston o buscan vivienda accesible en la ciudad.

Adultos mayores con ingresos limitados.

Personas con discapacidad.

Hogares que ya están en una lista de Housing Choice Voucher.

Familias que necesitan actualizar información de contacto, ingresos o integrantes del hogar.

Qué deben revisar antes de que abra la inscripción

El mayor riesgo en estos procesos es enterarse tarde o aplicar con información incompleta. Por eso conviene revisar desde ahora el portal oficial de Housing Alliance HTX, donde aparecen las secciones de “Apply for Housing”, “Waiting List Status” y RentCafe.

La propia web de la agencia identifica a Housing Alliance HTX como la autoridad de vivienda de Houston y ofrece información sobre comunidades, programas, residentes, propietarios y contacto oficial.

Antes de la apertura, las familias deberían tener a mano datos básicos de todos los integrantes del hogar, ingresos actuales, identificación, información de contacto actualizada y cualquier documentación vinculada a discapacidad, edad o composición familiar, si corresponde.

También es clave usar únicamente canales oficiales. En estos períodos suelen circular mensajes, supuestos gestores o publicaciones que prometen acelerar el acceso a vivienda. Ninguna persona debería pagar por “asegurar” un lugar en una lista de espera ni entregar datos sensibles en enlaces no verificados.

Qué pasa si ya estás en la lista de Housing Choice Voucher

Quienes ya están en la lista del programa Housing Choice Voucher deben prestar especial atención. Según el reporte local, esos hogares serán notificados sobre la posibilidad de sumarse a las listas de vivienda pública de propiedades específicas sin tener que entrar por una lotería nueva.

La diferencia entre ambos programas es importante.

El voucher permite buscar vivienda en el mercado privado con un subsidio, siempre que el propietario acepte el programa y la unidad cumpla requisitos. La vivienda pública, en cambio, está asociada a propiedades específicas administradas o vinculadas a la autoridad de vivienda.

HUD explica que los vouchers de Sección 8 pueden beneficiar a familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para quienes ya están en una lista, el consejo más urgente es verificar que el correo electrónico, teléfono y dirección estén actualizados en el sistema. Si la autoridad envía una notificación y la familia no responde a tiempo, podría perder una oportunidad.

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Fechas clave que hay que mirar: resumen

La fecha más importante por ahora es el 1 de junio, cuando Housing Alliance HTX prevé publicar más detalles sobre la apertura.

La ventana de inscripción será de una semana en junio, pero las fechas exactas deben confirmarse oficialmente.

Quienes viven en Houston y necesitan vivienda accesible deberían empezar por revisar su cuenta en el portal oficial, confirmar que sus datos estén correctos y preparar la documentación familiar.

La apertura de listas no garantiza una vivienda inmediata, pero sí puede ser una puerta de entrada a un proceso muy competitivo. Para miles de hogares en Houston, esa puerta llevaba cerrada desde 2023.

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