iPhone 18 Pro frente al iPhone 18 Pro Max, diferencias, precios y cuál comprar según tu presupuesto

Apple ya presentó sus nuevos teléfonos profesionales y la decisión entre el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max vuelve a girar alrededor de una pregunta muy concreta. ¿Merece la pena pagar más por una pantalla grande y una batería superior o el modelo compacto ofrece prácticamente la misma experiencia?

La respuesta depende del uso diario, del tamaño que te resulte cómodo y, por supuesto, del dinero disponible. Esta generación comparte buena parte de sus capacidades técnicas, incluido el chip A20 Pro, el sistema de cámaras Pro Fusion de 48 megapíxeles y las opciones de almacenamiento de hasta 2 TB. Sin embargo, el modelo Max gana terreno en pantalla y autonomía.

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro parte de $1,199.99 dólares, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en $1,299.99 dólares. La diferencia inicial es de USD 100, aunque el importe aumenta si eliges más almacenamiento, accesorios, AppleCare o impuestos locales.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, qué comparten

Los dos teléfonos llegan con el nuevo chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros. Apple asegura que este procesador ofrece un 50% más de ancho de banda de memoria que el A19 Pro y que su GPU puede ser hasta un 40% más rápida. También incorpora un Neural Engine de doble diseño y 16 núcleos para acelerar las funciones de inteligencia artificial, la fotografía computacional y las tareas exigentes.

En la práctica, ambos modelos están preparados para juegos avanzados, edición de vídeo, fotografía profesional y funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. También comparten una cámara de vapor rediseñada que mejora el rendimiento sostenido, algo especialmente útil cuando grabas durante mucho tiempo o utilizas aplicaciones exigentes.

El sistema fotográfico está formado por cámaras Pro Fusion de 48 megapíxeles, con una cámara principal que estrena apertura variable. Esta función permite ajustar la cantidad de luz que entra en el sensor y controlar mejor la profundidad de campo. Es una novedad interesante para retratos, escenas nocturnas y vídeos con una apariencia más cercana a la de una cámara tradicional.

Los dos dispositivos ofrecen zoom óptico de 0,5 aumentos a 8 aumentos, controles profesionales para ajustar parámetros de captura y una cámara frontal de 18 megapíxeles con Encuadre Centrado. También pueden grabar vídeo 4K con Dolby Vision y aplicar algunos efectos cinematográficos después de grabar.

La conectividad también da un salto con el chip N1, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. A esto se suma el módem C2 de Apple, diseñado para mejorar la velocidad de subida, la fiabilidad de la conexión y el consumo energético durante el uso de datos móviles.

Ambos modelos incluyen una Dynamic Island rediseñada, capaz de mostrar hasta tres actividades en directo al mismo tiempo. También funcionan con iOS 27 y con la nueva generación de Apple Intelligence, aunque la disponibilidad de algunas funciones puede variar según el idioma y el país.

La diferencia que realmente notarás todos los días

El iPhone 18 Pro incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max sube hasta las 6,9 pulgadas. Los dos paneles ofrecen ProMotion, pantalla siempre activa y Dynamic Island, pero el modelo grande resulta más cómodo para ver series, editar fotos, leer documentos, jugar o trabajar con varias aplicaciones.

La pantalla del Pro Max no mejora necesariamente la calidad de imagen, pero sí cambia la sensación de uso. Los subtítulos se leen con más comodidad, los controles de edición tienen más espacio y los juegos aprovechan mejor el formato grande. Para algunas personas, esa superficie adicional se convierte en una ventaja constante. Para otras, hace que el teléfono sea más pesado y menos práctico con una sola mano.

La batería marca otra diferencia importante. El iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de vídeo, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas en los modelos que funcionan únicamente con eSIM. Apple también afirma que el Pro Max ofrece la mayor mejora de autonomía jamás vista en un iPhone Pro.

Eso significa que el modelo grande tiene más margen para afrontar jornadas intensas con navegación, cámara, videojuegos, redes sociales y vídeo en streaming. El iPhone 18 Pro tampoco se queda corto, pero si sueles viajar, grabar mucho contenido o pasar muchas horas lejos de un cargador, la batería del Pro Max puede justificar por sí sola la diferencia.

Los dos ofrecen 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Quienes graben vídeo en alta resolución o quieran conservar muchos años de fotos y proyectos deberían mirar con atención las capacidades superiores. Aun así, para un uso normal con iCloud y servicios de streaming, 256 GB pueden ser suficientes y permiten mantener el precio más controlado.

Qué iPhone 18 Pro te conviene según tu presupuesto

Si cuentas con alrededor de $1,200, el iPhone 18 Pro es la compra más equilibrada. Te llevas el mismo A20 Pro, las mismas funciones principales de cámara, la misma conectividad avanzada y el mismo acceso a iOS 27. Además, sus 6.3 pulgadas ofrecen una experiencia amplia sin convertir el teléfono en un dispositivo incómodo para llevar en el bolsillo.

El iPhone 18 Pro también encaja mejor si valoras el peso, utilizas el móvil con una sola mano o ya tienes una tableta y un ordenador para consumir contenido y trabajar. En este escenario, pagar más por el tamaño del Pro Max puede aportar una mejora agradable, aunque no imprescindible.

Con un presupuesto cercano a $1,300, el iPhone 18 Pro Max se vuelve especialmente interesante. La diferencia de $100 frente al modelo Pro no es pequeña, pero tampoco resulta desproporcionada si realmente aprovecharás las 6.9 pulgadas y la autonomía adicional. Es una alternativa muy atractiva para quienes quieren usar el teléfono como pantalla principal durante todo el día.

Si el presupuesto es más ajustado, conviene priorizar el almacenamiento antes que el tamaño. Un iPhone 18 Pro de 512 GB puede ser más útil a largo plazo que un Pro Max con una capacidad demasiado limitada para tus fotos y vídeos. También merece la pena revisar promociones de operadores, financiación y el programa Apple Trade In, que permite obtener un descuento al entregar un iPhone compatible.

El iPhone 18 Pro Max es la opción más completa para usuarios intensivos, pero el iPhone 18 Pro concentra casi toda la tecnología importante en un cuerpo más manejable. La decisión más inteligente no consiste en elegir automáticamente el modelo más caro, sino en pagar por la pantalla y la batería que realmente vas a utilizar.

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